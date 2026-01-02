Ministerio del Interior lanza operativo nacional de control de motocicletas desde la primera semana de enero

El Ministerio del Interior iniciará un operativo nacional de control de motos para reforzar la seguridad vial y prevenir delitos en todo el país.

Reunión en Torre Ejecutiva entre el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, y el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, realizada este 29 de diciembre. / Foto: Presidencia de la República

El Ministerio del Interior anunció la puesta en marcha de un operativo nacional de control de motocicletas que comenzará en la primera semana de enero, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y la convivencia ciudadana en todo el territorio nacional.

La medida fue confirmada tras una reunión realizada el 29 de diciembre en la Torre Ejecutiva entre el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), Marcelo Metediera, y el subdirector de la Policía Nacional, comisario general Alfredo Clavijo.

Según las autoridades, el operativo implicará un incremento exponencial de los controles, no sólo en rutas nacionales sino también en zonas urbanas de todos los departamentos, y estará a cargo de efectivos de las jefaturas departamentales y de la Policía Caminera.

Qué se controlará

Los controles se enfocarán en el cumplimiento de la normativa vigente para motociclistas, entre los que se incluyen:

Libre­ta de propiedad del vehículo.

Licencia de conducir habilitante.

Uso de casco de seguridad y chaleco reflectivo.

Seguro obligatorio de automotores (SOA).

Las autoridades explicaron que la estrategia no se limita a la fiscalización: también se implementarán campañas de comunicación y concientización dirigidas al público motociclista para fomentar prácticas responsables en la vía pública.

Por qué se implementa

Desde el Ministerio se enfatiza que la circulación irregular de motocicletas representa un factor de riesgo elevado en siniestros de tránsito, y que existe una fuerte vinculación entre el uso indebido de estos vehículos y la comisión de delitos. El incremento de controles busca no sólo sancionar a quienes incumplen la normativa, sino también disuadir conductas peligrosas y mejorar la seguridad ciudadana.

Autoridades de UNASEV y de la Policía han señalado estadísticas que muestran que una proporción significativa de crímenes e incidentes de tránsito están vinculados al uso de motocicletas sin la debida documentación o condiciones legales, lo que refuerza la necesidad de este tipo de operativos preventivos.

Alcance y aplicación

El operativo se llevará a cabo en todos los departamentos del país y está concebido como una respuesta nacional y coordinada, no como una iniciativa de gobiernos departamentales, aunque se prevé el apoyo de intendencias en la gestión de procedimientos administrativos, como el retiro de vehículos en infracción.

Las sanciones establecidas para quienes infrinjan las normas pueden incluir desde multas hasta el retiro del vehículo, conforme a lo previsto en la normativa vigente.

Con este plan, el Ministerio del Interior busca reducir la siniestralidad vial, mejorar la convivencia en el espacio público y reforzar la presencia de controles efectivos, promoviendo una circulación más segura para todos.

