Mini Desfile de las Escuelas de Samba de Salto: este sábado en el Puerto

ACSES realizará su lanzamiento oficial con todas las escuelas en escena y la Elección de la Corte 2026.

El Carnaval de Salto empieza a sentirse con fuerza en la ciudad y el pulso festivo ya marca la previa de los grandes desfiles de febrero. Las Escuelas de Samba afinan ensayos, ajustan coreografías y ultiman detalles para mostrar todo su brillo, en una temporada que promete color, ritmo y despliegue popular.

En ese marco, este sábado 17 de enero, la Asociación Civil Salteña de Escuelas de Samba (ACSES) llevará adelante un Mini Desfile que reunirá a todos los conjuntos que participarán del Carnaval Salto 2026. La actividad funcionará como el Lanzamiento Oficial de ACSES, una instancia clave para comenzar a palpitar la fiesta mayor.

- espacio publicitario -

El evento tendrá lugar en el Espacio Puerto, con apertura al público desde las 19:00 horas, mientras que el inicio del espectáculo está previsto para las 20:30 horas. Además del desfile, la noche incluirá la Elección de la Corte del Carnaval 2026, uno de los momentos más esperados de la jornada.

El orden de presentación de las escuelas será el siguiente: Mulambé, Tropi Junior, Unidos de la Zona Sur, Belleza Real, La Estrella y Barrio Ceibal, ofreciendo un anticipo del trabajo artístico que cada agrupación prepara para los desfiles oficiales.

La propuesta es organizada por ACSES y cuenta con el apoyo del Gobierno de Salto, en una apuesta por seguir fortaleciendo una de las expresiones culturales más representativas del verano salteño.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/poqr