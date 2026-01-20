Mijail Pastorino asume como coordinador regional de OPP



Mijail Pastorino asumirá como coordinador regional de OPP con énfasis en el diálogo y la articulación territorial

“Es importante que las cosas se hagan, hacer que las cosas pasen”

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) contará con una presencia fortalecida en el territorio a través de la designación de Mijail Pastorino como coordinador regional , un rol que busca profundizar la descentralización, mejorar la articulación institucional y consolidar el vínculo entre el Gobierno Nacional y las intendencias.

Pastorino explicó que se trata de un cargo regional que depende directamente de la Dirección de Descentralización de OPP con el respaldo del director de OPP y del presidente, lo que le otorga un marco político e institucional sólido para desempeñar su tarea.

En su caso particular, adelantó que su trabajo tendrá un fuerte anclaje en Salto, aunque también abarcará otros departamentos de la región.

“Por obvias razones voy a tener mayor tiempo, creo, en el departamento que en la región, pero la intención es poder articular a nivel regional la línea de trabajo que la OPP tiene”, señaló, reconociendo a su vez que cada territorio presenta realidades distintas. “La realidad departamental de Salto yo la conozco», afirmó, subrayando la importancia de escuchar y construir desde el conocimiento local de los demás departamentos bajo su responsabilidad.

Más allá del rol estrictamente vinculado al Programa de Planificación, Pastorino destacó una segunda línea de acción que considera clave. Se trata de la articulación interinstitucional del Gobierno Nacional en el territorio. “Más allá del rol institucional de la OPP, la intención es poder también, en la medida que se pueda y sin entrar donde no me corresponde, tener un rol de articulación interinstitucional del gobierno nacional, entre los ministerios y las direcciones departamentales”, explicó.

En ese sentido, definió su tarea a partir de “dos patas fuertes”, por un lado la articulación con la Intendencia desde OPP, vinculada a los fondos y las líneas políticas que se definan; y por otro, la coordinación de las políticas nacionales que “aterrizan en el territorio”, buscando que tengan mayor impacto y coherencia en su implementación.

Consultado sobre el vínculo con el intendente de Salto, y el futuro trabajo en conjunto Pastorino adelantó que lo ve bien. “Yo la veo bien. Al menos de parte nuestra, bien”. Si bien señaló que la articulación concreta dependerá también de las definiciones del gobierno departamental, destacó que la reacción inicial fue positiva. “La reacción de Albisu por lo que me dijeron cuando se le comunicó mi cargo fue positiva, así que esperaría que el trabajo sea bueno”, expresó.

Lineas de acción

En cuanto a los lineamientos generales de OPP hacia las intendencias, Pastorino recordó que existe un acuerdo importante sobre los recursos que se destinan a los gobiernos departamentales a través de distintos fondos. “Hubo un acuerdo importante de cuánto se le va a destinar desde el Gobierno Nacional a las intendencias, por distintos conceptos”, indicó, mencionando también la creación de un nuevo Fondo de Inversión Anual.

Respecto a Salto, detalló que los montos asignados varían año a año, pero brindó una referencia concreta.“El año 2025 , por ejemplo, fueron 240 millones de pesos. Supongo que va a ser un poco más este año por los ajustes necesarios, pero en el entorno de cinco millones y medio de dólares anualmente es lo que se destina”, explicó, en relación al Fondo de Desarrollo del Interior.

De cara a esta nueva etapa, Pastorino manifestó expectativas positivas respecto al trabajo que se pueda desarrollar en el territorio, especialmente en clave de articulación y diálogo. Sin desconocer las tensiones que muchas veces atraviesan la gestión pública, sostuvo que el desafío pasa por priorizar los acuerdos y los resultados concretos para la ciudadanía.

“Es importante que las cosas se hagan, hacer que las cosas pasen”, afirmó, al tiempo que reconoció que existen factores políticos que pueden complejizar los procesos. En ese contexto, subrayó que su aporte buscará centrarse en una lógica de trabajo compartido y responsable entre los distintos niveles del Estado.

“Ahí es donde me parece que se puede aportar más desde el punto de vista de la construcción colectiva”, expresó, destacando la necesidad de generar ámbitos de entendimiento que permitan transformar los acuerdos institucionales en acciones concretas. “Yo la verdad que tengo expectativas en que pueda aportar algo, y después habrá que verlo en la práctica”, concluyó.

