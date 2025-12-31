MIDES Salto: Uruguay Crece Contigo donó juegos de agua y piscinas para niños de la Unidad 20 del INR

Uruguay Crece Contigo entregó juegos de agua y piscinas a niños que viven con sus madres privadas de libertad

El programa Uruguay Crece Contigo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, concretó una acción de fuerte impacto social al realizar la donación de piscinas y juegos de agua para los niños y niñas que residen junto a sus madres en la Unidad 20 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

La iniciativa se llevó adelante mediante un trabajo articulado entre el MIDES y el sistema penitenciario, con el objetivo de generar mejores condiciones de desarrollo infantil en un contexto particularmente complejo.

El director departamental de MIDES Salto, Jorge Vaz Tourem, explicó que la donación surge a partir de un fondo específico con el que cuenta el programa para desarrollar estrategias de trabajo territorial. “En realidad es un fondo que tiene Uruguay Crece Contigo para las estrategias de trabajo del programa y lo que me intentaban un poco con estas donaciones es que los niños que son en el entorno, de los 15, 16 niños que están en la Unidad 20 del INR, puedan tener formas de entretenimiento y compartir con sus madres”, señaló.

Vaz Tourem remarcó que la iniciativa no solo tuvo un sentido simbólico, sino también práctico, ya que permitirá a los niños atravesar los meses más calurosos del año con actividades recreativas adecuadas. “Ese regalo de les permite pasar el mes de enero y febrero, que son tan calurosos, con juegos de agua. Entonces es una donación de piscinas y el mini parque acuatico”, detalló.

Los juegos fueron instalados por funcionarios del INR dentro del predio, generando un espacio seguro y pensado específicamente para la infancia. “Son como juegos que funcionan con agua y que los funcionarios del INR se los instalaron para que lo aprovechen los niños en el juego ahí”, explicó el jerarca.

El director del MIDES destacó además que durante el año se trabajó para garantizar que los niños pudieran salir del establecimiento para asistir a la escuela y a centros CAIF. “Este año se trabajó para que los gurises accedan al micro que los está trasladando al CAIF y a la escuela. Pero ahora, una vez que termina la escuela, ellos no tienen actividad afuera”, indicó.

En ese marco, la donación apunta a cubrir ese vacío durante el receso estival. “La idea era generar un espacio de juego, pero además donde fortalezcan el vínculo con las madres, en el marco de esa estrategia de Uruguay Crece Contigo, de que tengan actividades y acciones que se puedan ir desarrollando, que no sea una etapa vacía”, sostuvo.

Vaz Tourem subrayó que los niños permanecen con sus madres hasta los cinco años dentro de la unidad, por lo que es fundamental que ese tiempo esté cargado de estímulos positivos. “Es una etapa que hay que llenarla de contenido para el desarrollo de los gurises, pensando un poco en su futuro y en ese contexto tan difícil”, reflexionó.

En cuanto al alcance del programa, destacó su enfoque integral. “El trabajo de Uruguay Crece Contigo es abarcativo porque trabajan temas de nutrición, de cuidado de las madres y los hijos, y también cuestiones de resiliencia desde el punto de vista más psicológico. Tratan de hacer un abordaje desde distintos puntos de vista”, afirmó.

Si bien la donación fue una acción puntual, Vaz Tourem explicó que implicó una inversión cercana a los mil dólares. “Costó todos los juegos, pero les permiten tener durante todo el verano esas actividades con los gurises”, señaló.

Finalmente, el director adelantó que el programa Uruguay Crece Contigo atraviesa un proceso de reestructuración, alineado con una lógica de integración dentro del ministerio. “Nosotros encontramos un ministerio con más de 68 programas, una fragmentación muy grande de acciones, y lo que estamos intentando es que se unifiquen”, explicó.

En ese sentido, indicó que el programa modificará su forma de trabajo para ampliar su alcance territorial y llegar a más familias. “El objetivo es aumentar la cantidad de familias y ampliar la llegada a algunos territorios. Por ejemplo, estamos trabajando el eje de la Ruta 3, con el Centro de Desarrollo Comunitario de Villa Constitución, y al año siguiente queremos trabajar el eje de la Ruta 31”, adelantó.

Uruguay Crece Contigo será así uno de los pilares de intervención en los centros de desarrollo comunitario, consolidando una estrategia que apunta a integrar, articular y fortalecer las políticas de primera infancia en todo el departamento, segun comentó Vaz Tourem.

