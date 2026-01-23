MGAP moderniza controles ganaderos: desde marzo todo traslado requerirá despacho digital

La herramienta ya funciona en fase piloto y solo podrá ser gestionada por veterinarios acreditados. Permitirá controlar mejor los movimientos de ganado y reducir la dispersión de la garrapata en todo el país.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) pondrá en vigencia desde el 1° de marzo el Despacho de Tropa Digital, una herramienta sanitaria que será obligatoria para el movimiento de ganado y que busca fortalecer el control epidemiológico, especialmente en el marco del Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata.

El sistema ya se encuentra operativo en fase piloto y autoridades sanitarias recorren el país promoviendo su uso entre veterinarios y productores, con el objetivo de ajustar detalles antes de su implementación definitiva.

- espacio publicitario -

“El objetivo es que los usuarios comiencen a trabajar ahora con la plataforma para detectar posibles inconvenientes. Queremos que sea una herramienta que facilite, no una traba”, explicó el doctor Carlos Fuellis, coordinador del Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata del MGAP.

Uno de los cambios centrales es que el despacho dejará de ser mayormente en papel para transformarse en un trámite digital con validación electrónica, lo que permitirá controles en tiempo real y mayor trazabilidad.

Parte de una estrategia sanitaria integral

El despacho digital se integra a las principales líneas del Plan Nacional contra la Garrapata, junto con la normativa sanitaria, la zonificación de riesgo y los controles de tránsito.

Según explicó Fuellis, el movimiento de animales es uno de los principales factores de dispersión del parásito, por lo que contar con una herramienta que certifique el tratamiento previo de las tropas resulta clave.

“El despacho de tropa ayuda a impedir que el problema viaje de un establecimiento a otro”, sostuvo.

También para movimientos dentro del departamento

La exigencia no se limitará a traslados entre departamentos. El nuevo esquema alcanzará también a movimientos intradepartamentales, buscando garantizar que los animales se desplacen libres de garrapata en cualquiera de sus estadios.

Clasificación sanitaria de los predios

El MGAP establecerá además una categorización sanitaria de los establecimientos, que definirá las exigencias para cada caso.

Habrá predios “seleccionados”, con foco activo y plan sanitario obligatorio; predios “en control”, cuya situación aún no está plenamente determinada; predios “en erradicación”, con avances hacia la limpieza; y predios “limpios”, sin riesgo epidemiológico, que no requerirán despacho.

Las autoridades aclararon que alcanzar la condición de limpio no es automático, sino el resultado de un proceso técnico y sanitario sostenido.

Rol exclusivo del veterinario

El trámite deberá ser realizado únicamente por veterinarios de libre ejercicio acreditados. El profesional ingresará al sistema con firma digital, cargará los datos del origen, destino, categorías y tratamiento aplicado, y seleccionará el garrapaticida autorizado.

Según el producto utilizado, la plataforma determinará automáticamente la vigencia del despacho.

Si el documento no está activo, el sistema no habilitará la emisión del preembarque ni la guía, impidiendo el traslado.

Además, funcionarios del MGAP y la Policía podrán verificar la información en línea durante controles en ruta o en ferias.

Evaluación de la vacuna

En paralelo, el MGAP continúa evaluando la vacuna contra la garrapata. La tercera dosis ya fue aplicada en predios piloto y se espera contar con resultados técnicos hacia fines de marzo.

También se analizan otras alternativas biológicas, como nuevas vacunas en desarrollo y el uso de hongos entomopatógenos.

“La vacuna no va a erradicar por sí sola, pero puede ayudar a reducir significativamente la carga del parásito en el campo”, indicó Fuellis.

El jerarca señaló además que las condiciones climáticas inciden directamente en la evolución sanitaria. Mientras el norte registra mejores niveles de humedad y producción forrajera, otras zonas del país enfrentan sequía.

“Siempre es preferible tener pasto y producción, aunque eso implique reforzar los controles sanitarios”, concluyó.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/u8pi