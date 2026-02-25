Mes de las Mujeres en Salto: agenda por igualdad y territorio

El Gobierno de Salto presentó el Mes de las Mujeres con foco en igualdad, derechos y descentralización. Habrá actividades culturales y formativas en todo el departamento.

El Gobierno de Salto, a través del Departamento de Desarrollo Social y la Oficina de Género, junto a la Coordinación de Cultura y otras áreas de la Intendencia, presentó las actividades del Mes de las Mujeres bajo la consigna nacional “Cuando las mujeres avanzan, avanza la sociedad”.

La propuesta, que se desarrollará durante marzo, busca fortalecer la perspectiva de género mediante acciones culturales, deportivas y formativas, con énfasis en la descentralización y la participación comunitaria tanto en la ciudad como en el interior del departamento.

8 de marzo y desigualdad laboral en agenda

La coordinadora de Género, Adriana Miraballes, señaló que marzo representa una fecha clave en el calendario social, principalmente por el significado del 8 de marzo y su vínculo con la desigualdad laboral y el reclamo por la ampliación de derechos.

En ese sentido, sostuvo que uno de los principales desafíos continúa siendo la inserción laboral de las mujeres, muchas veces condicionada por la falta de oportunidades de capacitación y acceso al empleo.

Miraballes indicó que las estadísticas muestran que, pese al trabajo realizado en los últimos años, en algunos aspectos las brechas de género no se han reducido y, en determinados casos, se han profundizado.

Trabajo articulado y presencia en el territorio

Desde la organización se explicó que la programación fue construida de manera conjunta con distintas áreas de la Intendencia, incluyendo el sector de Descentralización, con el objetivo de garantizar actividades en diferentes puntos del departamento.

El director de Desarrollo Social, Facundo Marziotte, destacó que este tipo de iniciativas reflejan un perfil de gestión que busca consolidar la perspectiva de género como eje transversal de las políticas públicas y promover derechos durante todo el mes.

Por su parte, el coordinador de Cultura, Pablo Bonet, invitó a instituciones y organizaciones sociales a integrarse a la agenda, canalizando propuestas a través de la Oficina de Género, ubicada en Zorrilla 93.

Cronograma a confirmar

Desde el Gobierno de Salto se informó que en los próximos días se dará a conocer el cronograma completo de actividades previstas para marzo, que incluirá propuestas culturales, deportivas y espacios de formación, con presencia en la capital departamental y en localidades del interior.

