Mes de las Mujeres: Cultura presenta agenda artística en Salto

El Área de Cultura del Gobierno de Salto impulsa en marzo una agenda especial con muestras, homenajes, música y charlas para destacar el aporte de las mujeres.

El Área de Cultura del Gobierno de Salto anunció una programación especial durante marzo bajo la consigna “Mujeres con el Arte en el Corazón”, una propuesta que busca poner en valor el legado histórico y la presencia activa de las mujeres en la escena artística local.

La agenda tendrá como principal escenario el Museo de Bellas Artes María Irene Olarriaga Gallino, donde se concentrará buena parte de las actividades previstas, combinando propuestas organizadas directamente por el área y otras desarrolladas en articulación con distintas instituciones culturales y educativas.

La iniciativa apunta a reconocer el aporte femenino a la cultura salteña, promoviendo espacios de expresión, reflexión y encuentro en torno a distintas disciplinas artísticas.

Actividades organizadas por el Área de Cultura

Entre las instancias centrales se destaca la apertura de la muestra “El Color desde tus ojos”, una exposición de mujeres artistas salteñas que inaugurará el martes 10 de marzo a las 19 horas y permanecerá abierta durante todo el mes.

El martes 17 de marzo, también a las 19 horas, se realizará la apertura de un homenaje a mujeres salteñas que han contribuido desde distintos ámbitos a la cultura y a la sociedad, en una instancia de reconocimiento público.

La programación continuará el jueves 26 de marzo a las 19 horas con un concierto de la pianista Liliana Forti, quien se presentará junto a músicos invitados, sumando una propuesta musical dentro del calendario especial.

El cierre de las actividades en el Museo será el martes 31 de marzo a las 19 horas, con un homenaje a poetas salteñas, en una jornada dedicada a destacar su sensibilidad artística y su contribución literaria.

Actividades con apoyo y articulación institucional

La agenda también incluirá propuestas realizadas en conjunto con otras instituciones. En ese marco, el viernes 20 de marzo a las 19 horas se desarrollará una charla organizada junto a la Universidad de la República, que contará con la participación de mujeres profesionales y buscará generar un espacio de intercambio y reflexión.

El coordinador de Cultura del Gobierno de Salto, Pablo Bonet, informó además que el área colaborará con la organización del recital de Maia Castro, previsto para el viernes 7 de marzo en el Teatro Larrañaga, así como con un recital de jóvenes músicas que se realizará el 8 de marzo en la Costanera Norte.

Una agenda que pone el foco en el protagonismo femenino

Con esta programación, el Área de Cultura busca consolidar marzo como un mes de visibilización y celebración del trabajo artístico de las mujeres, promoviendo el encuentro entre distintas expresiones culturales y el público salteño.

La propuesta combina artes visuales, música, literatura y espacios de diálogo, reafirmando el papel del arte como herramienta para reconocer trayectorias, fortalecer la identidad cultural local y abrir nuevas miradas sobre el presente.

