Mes de las Mujeres: agenda en Salto con música y actividades

Salto presenta una agenda descentralizada por el Mes de las Mujeres con música, recorridos históricos, deporte y formación laboral en distintos puntos del departamento.

Mes de las Mujeres: Costanera Norte será escenario del 8 de marzo y habrá actividades en todo el departamento

El Gobierno de Salto presentó la agenda del Mes de las Mujeres, una propuesta descentralizada que combinará música, recorridos históricos, deporte y acciones formativas en distintos puntos del departamento. La información fue dada a conocer por la coordinadora de Género, Adriana Miraballes, quien destacó el objetivo de generar espacios de participación, visibilidad y encuentro.

Actividad central por el 8 de marzo

El domingo 8 de marzo, desde las 18 horas, la Costanera Norte será el punto de encuentro para una actividad musical protagonizada exclusivamente por artistas mujeres del departamento.

La grilla estará integrada por Agus del Agua, Carmela, Lore Fernández y Pamela Cattani —voz femenina de La Tabaré— quien se presentará junto a su guitarrista. El espectáculo será de acceso gratuito y se extenderá hasta las 20 horas.

Desde la organización se aclaró que la propuesta busca sumar a la jornada con una actividad cultural abierta, sin superponerse ni interferir con otras iniciativas impulsadas por colectivos y organizaciones de la sociedad civil.

Recorridos “Mujeres que Dejaron Huella”

Como parte de la agenda, los días 1º, 7, 15 y 22 de marzo se desarrollarán recorridos turísticos bajo la consigna “Mujeres que Dejaron Huella”, con el objetivo de visibilizar el legado histórico, cultural y educativo de referentes femeninas salteñas.

Las salidas se realizarán desde Plaza Treinta y Tres, en ómnibus, y las inscripciones se gestionarán a través de la Oficina de Género. El cierre del ciclo, previsto para el 22 de marzo, incluirá una actividad especial en Espacio Puerto, con participación de mujeres afro.

Actividades en el interior y propuestas deportivas

La agenda también tendrá alcance en el interior del departamento. El 14 de marzo, en Sarandí de Arapey, se llevará a cabo una jornada que integrará actividades deportivas y artísticas, con participación del área de Deportes, clase de zumba a cargo de Cándida Medina, espectáculo musical de Marcelo Vives y la actuación de Xangó Candombe.

Además, está previsto un cuadrangular de fútbol femenino en Constitución, así como la continuidad del trabajo conjunto con la Liga Femenina de Fútbol, apuntando a fortalecer la participación de las mujeres en el deporte local.

Formación y oportunidades laborales

En el área de formación, se anunció un llamado en el marco de un convenio entre el Congreso de Intendentes y la OPP, que permitirá que dos mujeres vinculadas al Gobierno de Salto accedan a un curso de manejo de retroexcavadoras.

La propuesta busca ampliar oportunidades laborales en rubros tradicionalmente masculinizados, promoviendo la inclusión y la capacitación técnica como herramienta de inserción laboral.

