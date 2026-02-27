Merino: 25 años demostrando que el techo siempre está más arriba

La 25ª edición del Día del Merino dejó también definiciones de fondo por parte de las principales autoridades de la raza y del sector lanero, marcando balance y proyección para los próximos años.

El presidente de la Sociedad de Criadores de Merino Australiano del Uruguay, Juan Manuel González, destacó el significado de arribar a este aniversario: “Parece que fue ayer cuando empezamos. En pista se recordó cómo nació esta idea y hoy podemos decir que vamos por 25 años más, si Dios quiere”.

En cuanto al contenido de la jornada, valoró especialmente el aporte técnico de las charlas sobre mercado y producción de lana y carne con Merino. “Fueron muy interesantes y necesarias. Después, en la jura, volvimos a ver animales destacados, con datos realmente sobresalientes, incluso ejemplares ubicados 20% por encima en variables como micronaje sucio. Eso demuestra el nivel que tenemos”, afirmó.

González recordó además la visita de un jurado internacional que señaló que varios de los Merino uruguayos podrían competir en Australia. “Nos dijo que eran animales que podían competir allá. Quizás no campeonar, pero sí competir, y eso habla de dónde estamos parados. La inversión en genética australiana de primer nivel ha sido muy importante para las cabañas y hoy se ven los resultados”, sostuvo.

Mirando hacia adelante, planteó como desafío mantener o mejorar las estructuras sin perder adaptación, consolidar el perfil carnicero del Merino y avanzar en características reproductivas. “Hay que trabajar más en índices reproductivos. Parte es manejo e inversión en cría y recría, y parte es genética. Se está trabajando en HPG, en habilidad materna, peso al destete y otros indicadores que van a marcar la evolución de la raza”, explicó.

Por su parte, el presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana, Alfredo Fros, también integrante de la Sociedad de Criadores, puso el foco en la perspectiva histórica. “Hace 25 años hablar de información objetiva era casi un sueño. Había muy pocos datos. Hoy contamos con una base que ronda los 105.000 animales evaluados en todo el país y vimos en pista ejemplares ubicados en el 1% superior para determinadas características. Eso era impensado en aquel momento”, señaló.

Fros subrayó que el acceso a genética de calidad, que en sus inicios era limitado, hoy está extendido en numerosos planteles del país. Además, destacó el proceso de afinamiento y mejora en calidad de lanas, respaldado por el trabajo de laboratorio del SUL. “Hoy el país produce y comercializa lanas de 15 y 16 micras, algo que hace 25 años parecía imposible. Se logró gracias a genética, tecnología y mucho trabajo en el productor”, afirmó.

En un 2026 que comienza con buenos valores para lana y carne ovina, Fros identificó como principal desafío integrar de forma estructural la producción de carne en los sistemas laneros finos del norte del país. “Tenemos una demanda sostenida de cordero y creciente. La pregunta es dónde están esos corderos. En los sistemas de lana fina hay un potencial enorme. El desafío es que la producción de carne no sea un negocio puntual, sino parte estable del sistema”, indicó.

Ambos coincidieron en que el Día del Merino no solo celebra un cuarto de siglo de avances genéticos, sino que reafirma una dinámica de mejora continua. “Nos probamos que se podía lograr. Ahora vamos por más”, resumió Fros.

