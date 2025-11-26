Meri Deal será la artista invitada en los shows de Shakira en Montevideo

La cantante uruguaya Meri Deal fue confirmada como artista invitada para abrir los dos conciertos que Shakira ofrecerá en el Estadio Centenario los días tres y cuatro de diciembre de dos mil veinticinco. La noticia generó inmediata repercusión entre los seguidores de ambas artistas, marcando un hito para la carrera de la joven intérprete.
Deal, cuya trayectoria solista continúa en ascenso, tendrá la responsabilidad —y el honor— de preparar al público antes de la presentación de una de las figuras más influyentes del pop latino. Su propuesta, ya consolidada en escenarios internacionales, combina sensibilidad, energía y un estilo propio que ha logrado conquistar a miles de oyentes.
Desde sus inicios como vocalista de Toco Para Vos hasta su etapa actual como solista, Meri Deal ha sabido reinventarse, explorando nuevas sonoridades y posicionándose como una de las voces más prometedoras de la música uruguaya. En sus redes sociales, compartió la emoción del anuncio con un mensaje que rápidamente se viralizó:
“Desde que tengo seis años, Shakira fue mi referente… y hoy les cuento algo que esa niña jamás se hubiera animado a decir en voz alta: voy a abrirle el show a Shakira en Uruguay”.
Dos noches, un estadio histórico y una artista uruguaya que representa a una nueva generación con identidad propia. Montevideo volverá a vivir un acontecimiento musical de primer nivel, y Meri Deal será parte de ese momento único.