Merentiel alcanza los 50 goles y se vive un fin de semana a puro deporte entre la Libertadores y el automovilismo salteño

La bestia no perdona…

Merentiel llegó a los 50 goles en Boca Juniors

El uruguayo Miguel Merentiel alcanzó el pasado domingo los 50 goles en su carrera, en el triunfo de Boca Juniors sobre Talleres de Córdoba. El sanducero celebró así uno de los tantos más significativos de su trayectoria, que ya incluye conquistas determinantes en diferentes competencias.

A lo largo de su carrera ha dejado su huella en el Mundial de Clubes, en la Copa Libertadores, en la Copa Sudamericana y, por supuesto, en el Campeonato Argentino de Primera División, donde se ha consolidado como una de las piezas más efectivas del ataque xeneize. En numerosas ocasiones fue quien abrió el marcador en partidos cerrados, apareciendo en los momentos de mayor necesidad.

“La Bestia”, como él mismo se autodefine, llegó a Boca proveniente del Palmeiras y desde su debut dejó su sello: convirtió en su primera presentación con la camiseta azul y oro. Desde entonces, Merentiel se ha caracterizado por aparecer en los momentos clave.

Cada vez que anota, La Bombonera estalla en aplausos y reconocimiento para el delantero, que responde saludando a la hinchada y renovando la conexión con el público. El sanducero continúa ampliando sus cifras y alimentando la euforia xeneize con cada nueva conquista.

Final de la Libertadores 2025

Uruguayos en Flamengo y Palmeiras

Este sábado se disputará una nueva final de la Copa Libertadores de América. Flamengo y Palmeiras se enfrentarán en el Estadio Monumental de Lima, en Perú, con inicio previsto para las 16.30 horas.

El conjunto carioca contará con la presencia de tres uruguayos: Guillermo Varela, Nicolás De la Cruz y Giorgian De Arrazcaeta, todos en óptimas condiciones para ser tenidos en cuenta. Del lado paulista, también habrá presencia celeste: Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez y Facundo Torres integran el plantel dirigido por el portugués Abel Ferreira.

Una vez más, Flamengo y Palmeiras vuelven a cruzarse en una definición internacional, esta vez en territorio peruano. La final única —formato adoptado desde hace más de cinco años— vuelve a poner frente a frente a dos de los clubes más poderosos de Brasil, que irán en búsqueda de coronarse como el mejor del continente.

El domingo llega la coronación

Última fecha del Salto Automóvil Club

Este próximo domingo se disputará la última fecha organizada por el Salto Automóvil Club en la pista del autódromo Ciudad de Salto. Vuelve así la gran fiesta automovilistica de nuestro departamento, convocando a pilotos de toda la región para una jornada que definirá al campeón de un campeonato corto, pero muy competitivo, que promete velocidad y espectáculo.

Pantalla Gigante para el clásico

La organización anunció una importante novedad: ese día habrá una pantalla gigante para que el público pueda presenciar el clásico del fútbol uruguayo, programado para las 16.30 horas.

Como es habitual, las categorías del Salto Automóvil Club serán protagonistas, junto al karting, el campeonato de regularidad y otros eventos que complementan la actividad del automovilismo salteño.

La invitación es clara: vivir un domingo en familia y disfrutar de una propuesta que combina deporte, competencia y entretenimiento en el autódromo local. Paralelamente, la organización ya difunde material promocional en sus redes sociales para impulsar esta última competencia del año.

Con la mirada puesta en la temporada 2026, ya se proyecta un gran campeonato, respaldado por las mejoras realizadas en la pista para mantenerla en óptimas condiciones. El Salto Automóvil Club despide el año con un evento pensado para todos, en la tradicional pista ubicada en Pascual Harriague y Washington Beltrán.

