28.1 C
Salto
domingo, enero 25, 2026

Mercado Local: Talitas vendió su Lana Merino a US$ 10,20

Martin Ferreira Pinto
Por Martin Ferreira Pinto
10
Tiempo de lectura: 1 min.

El mercado lanero local continúa con baja actividad más allá del retorno de los remates a nivel internacional, y con resultados más que firmes y optimistas. Seguramente en esa línea, quienes aún tienen lana en sus galpones, ya que mucha lana se vendió tiempo atrás, opten por esperar algunos remates más con la expectativa  de lograr algún mejor resultado económico. 

Entre los negocios difundidos por el SUL y consultados por Actualidad Agropecuaria, sobresale un lote Merino Australiano de cabaña “Talitas”, de la familia De Brum, en Artigas, que confirmó el interés de la industria por materias primas de alta calidad y con respaldo ambiental.

Se comercializaron 7.000 kilos, lote acondicionados, con grifa verde y certificaciones RWS, Orgánica y Nativa, de 16,1 micras promedio y 78 % de rendimiento al lavado. El negocio se concretó a US$ 10,20 el vellón y US$ 1,00 los subproductos, con pago a 90 días.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

En Corriedale, los precios se ubicaron en escalones sensiblemente inferiores.

Un lote acondicionado, también con grifa verde, de 2.000 kilos, 25,8 micras y 77,2 % de rendimiento, se negoció a US$ 2,60 el vellón y US$ 0,60 los subproductos, con plazo a 30 días.

Por su parte, un lote tradicional, sin acondicionar y de zafra anterior, de 14.000 kilos, con micronaje estimado en 28 micras, se colocó a US$ 1,45 el vellón y US$ 0,40 los subproductos, con 45 días de plazo.

Los valores confirman una tendencia clara: la industria premia finura, acondicionamiento y certificaciones, mientras que las lanas gruesas o sin preparación comercial enfrentan descuentos importantes.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/oxa9
Salto Totems
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

¿Desea publicar como invitado?

Envíanos un e-mail a [email protected]

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal