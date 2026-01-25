Mercado Local: Talitas vendió su Lana Merino a US$ 10,20

El mercado lanero local continúa con baja actividad más allá del retorno de los remates a nivel internacional, y con resultados más que firmes y optimistas. Seguramente en esa línea, quienes aún tienen lana en sus galpones, ya que mucha lana se vendió tiempo atrás, opten por esperar algunos remates más con la expectativa de lograr algún mejor resultado económico.

Entre los negocios difundidos por el SUL y consultados por Actualidad Agropecuaria, sobresale un lote Merino Australiano de cabaña “Talitas”, de la familia De Brum, en Artigas, que confirmó el interés de la industria por materias primas de alta calidad y con respaldo ambiental.

Se comercializaron 7.000 kilos, lote acondicionados, con grifa verde y certificaciones RWS, Orgánica y Nativa, de 16,1 micras promedio y 78 % de rendimiento al lavado. El negocio se concretó a US$ 10,20 el vellón y US$ 1,00 los subproductos, con pago a 90 días.

En Corriedale, los precios se ubicaron en escalones sensiblemente inferiores.

Un lote acondicionado, también con grifa verde, de 2.000 kilos, 25,8 micras y 77,2 % de rendimiento, se negoció a US$ 2,60 el vellón y US$ 0,60 los subproductos, con plazo a 30 días.

Por su parte, un lote tradicional, sin acondicionar y de zafra anterior, de 14.000 kilos, con micronaje estimado en 28 micras, se colocó a US$ 1,45 el vellón y US$ 0,40 los subproductos, con 45 días de plazo.

Los valores confirman una tendencia clara: la industria premia finura, acondicionamiento y certificaciones, mientras que las lanas gruesas o sin preparación comercial enfrentan descuentos importantes.

