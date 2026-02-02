Mercado local: lanas Merino alcanzan los US$ 10,45 y concentran el mercado

Los negocios por lanas Merino Australiano continúan acaparando el mercado, las últimas jornadas reflejaron un interesante movimiento comercial en nuestro país.

Es así que el Secretariado Uruguayo de la Lana informó que según la información recabada por la institución, los negocios concretados fueron los siguientes: En lana Merino, se destacan 7.500 kg. lote acondicionado, con grifa verde y certificación RWS, con diámetro promedio de 16,3 micras y 76,4% de rendimiento al lavado, precio de venta US$ 10,45 el vellón y US$ 1,00 los subproductos, con plazo de pago a 60 días. También 7.600 kg. lote acondicionado, con grifa verde y certificación RWS, con diámetro promedio de 18,3 micras y 80,2% de rendimiento al lavado, con precio de venta US$ 9,10 el vellón y US$ 1,00 los subproductos.

Lote 50% de vellón A y muy bajo porcentaje de vellón inferior, con plazo de pago a 45 días. En la misma línea, 5.000 kg. lote acondicionado, con grifa verde y certificación RWS, con diámetro promedio de 19,5 micras y 77,5% de rendimiento al lavado, con precio de venta US$ 7,00 el vellón y US$ 1,00 los subproductos y plazo de pago a 90 días. Finalmente en Merino, se vendió 3.500 kg. lote acondicionado y con grifa verde, con diámetro promedio de 20,1 micras y 76,0% de rendimiento al lavado, con precio de venta US$ 6,50 el vellón y US$ 1,00 los subproductos, con plazo de pago a 60 días.

En lanas Corriedale, se registraron dos negocios, 10.000 kg. lote acondicionado y con grifa verde, con diámetro promedio 27,0 micras y 74,0% de rendimiento al lavado, con precio de venta US$ 2,15 el vellón y US$ 0,50 los subproductos y plazo de pago a 30 días. Y finalmente 8.500 kg., lote tradicional, sin acondicionar, con diámetro promedio estimado 28,5 micras y sin datos de rendimiento al lavado a US$ 1,50 el vellón y US$ 0,50 los subproductos con plazo de pago a 30 días.

