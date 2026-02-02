29.2 C
Salto
lunes, febrero 2, 2026

Mercado local: lanas Merino alcanzan los US$ 10,45 y concentran el mercado

Martin Ferreira Pinto
Por Martin Ferreira Pinto
13
Tiempo de lectura: 1 min.

Los negocios por lanas Merino Australiano continúan acaparando el mercado, las últimas jornadas reflejaron un interesante movimiento comercial en nuestro país.

Es así que el Secretariado Uruguayo de la Lana informó que según la información recabada por la institución, los negocios concretados fueron los siguientes: En lana Merino, se destacan 7.500 kg. lote acondicionado, con grifa verde y certificación RWS, con diámetro promedio de 16,3 micras y 76,4% de rendimiento al lavado, precio de venta US$ 10,45 el vellón y US$ 1,00 los subproductos, con plazo de pago a 60 días. También 7.600 kg. lote acondicionado, con grifa verde y certificación RWS, con diámetro promedio de 18,3 micras y 80,2% de rendimiento al lavado, con precio de venta US$ 9,10 el vellón y US$ 1,00 los subproductos.

Lote 50% de vellón A y muy bajo porcentaje de vellón inferior, con plazo de pago a 45 días. En la misma línea, 5.000 kg. lote acondicionado, con grifa verde y certificación RWS, con diámetro promedio de 19,5 micras y 77,5% de rendimiento al lavado, con precio de venta US$ 7,00 el vellón y US$ 1,00 los subproductos y plazo de pago a 90 días. Finalmente en Merino, se vendió 3.500 kg. lote acondicionado y con grifa verde, con diámetro promedio de 20,1 micras y 76,0% de rendimiento al lavado, con precio de venta US$ 6,50 el vellón y US$ 1,00 los subproductos, con plazo de pago a 60 días. 

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

En lanas Corriedale, se registraron dos negocios, 10.000 kg. lote acondicionado y con grifa verde, con diámetro promedio 27,0 micras y 74,0% de rendimiento al lavado, con precio de venta US$ 2,15 el vellón y US$ 0,50 los subproductos y plazo de pago a 30 días. Y finalmente 8.500 kg., lote tradicional, sin acondicionar, con diámetro promedio estimado 28,5 micras y sin datos de rendimiento al lavado a US$ 1,50 el vellón y US$ 0,50 los subproductos con plazo de pago a 30 días. 

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/8odk
Salto Totems
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

¿Desea publicar como invitado?

Envíanos un e-mail a [email protected]

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal