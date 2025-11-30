Mercado lanero local: negocios firmes en lanas finas y algunos movimientos en categorías medias y gruesas

- espacio publicitario -

La operativa semanal del mercado lanero local mostró actividad focalizada en lanas Merino finas y certificadas, con valores que continúan marcando la referencia del negocio, según la información divulgada por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL). También se registraron operaciones puntuales en Ideal y Corriedale.

Las lanas Merino finas y certificadas nuevamente fueron las protagonismo del mercado, los lotes de menor diámetro, acondicionados con grifa verde y, en su mayoría, certificados RWS, concentraron la dinámica de la semana.

En lanas Merino se conocieron los siguientes negocios: 9.000 kg., lote acondicionado, con grifa verde y certificación RWS. Diámetro promedio 14,8 micras y 80,0% de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 9,07 el vellón y US$ 1,00 los subproductos. 20.000 kg., lote acondicionado, con grifa verde y certificación RWS. Diámetro promedio 18,0 micras y 78,0 % de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 7,80 el vellón y US$ 1,00 los subproductos. 2.200 kg., lote acondicionado, con grifa verde y con certificación RWS. Diámetro promedio 18,3 micras y 78,9 % de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 7,90 el vellón y US$ 1,00 los subproductos con pago contado. 11.000 kg., lote acondicionado, con grifa verde y con certificación RWS. Diámetro promedio 18,6 micras y 79,0 % de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 7,50 el vellón y US$ 1,00 los subproductos. 1.000 kg., lote acondicionado y con grifa verde. Diámetro promedio 18,9 micras y 81,0 % de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 6,40 el vellón y US$ 1,00 los subproductos. 5.000 kg., lote acondicionado, con grifa verde y con certificación RWS. Diámetro promedio 19,1 micras y 78,0 % de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 6,50 el vellón y US$ 1,00 los subproductos. 2.500 kg., lote acondicionado y con grifa verde. Diámetro promedio 20,6 micras y 79,8 % de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 6,00 el vellón y US$ 1,00 los subproductos. 3.000 kg., lote acondicionado y con grifa verde. Diámetro promedio 20,9 micras y 76,0 % de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 5,50 el vellón y US$ 1,00 los subproductos. 3.000 kg., lote acondicionado y con grifa verde. Diámetro promedio 21,5 micras y 76,0 % de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 5,50 el vellón y US$ 1,00 los subproductos.

En lana Ideal, 8.000 kg., lote acondicionado y con grifa verde. Diámetro promedio 23,5 micras y 79,0 % de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 4,00 el vellón y US$ 0,80 los subproductos.

En Corriedale, 20.000 kg. Lote tradicional, sin acondicionar. Diámetro promedio estimado entre 28.0 y 29.0 micras y sin datos de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 1,25 el vellón y US$ 0,35 los subproductos.

