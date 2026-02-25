Mercado firme y buenas perspectivas rumbo al remate 308 de Pantalla Uruguay

El mercado ganadero atraviesa un momento de firmeza y optimismo, con una demanda que supera claramente a la oferta y con valores que consolidan la recuperación en plena salida del verano. Así lo señaló el martillero Gastón Araujo, quien enfoca el trabajo de su firma en el próximo remate de Pantalla Uruguay previsto para este miércoles 25 y jueves 26 de febrero con una oferta de 11.800 vacunos ofertados por parte del consorcio.

“Siempre dicen que después de Carnaval empieza el año, pero ya se empieza a mover”, comentó, aludiendo a un mercado que muestra mayor oferta de ganado vacuno, no tanto en ovinos, aunque con una demanda que sigue siendo superior. “Más demanda que oferta sin ningún tipo de duda”, remarcó.

Las buenas lluvias en el norte y en gran parte del país han sido determinantes. Con mejores condiciones forrajeras, el productor gana margen para negociar y el mercado responde con agilidad, tanto en negocios particulares como en la operativa de los remates por pantalla, sostuvo.

En cuanto al ganado gordo, Araujo describió una semana pasada muy dinámica, incluso atravesada por el feriado de Carnaval. “Bien demandado, insistiendo para cargar domingo, lunes y martes de Carnaval”, indicó.

En materia de valores, señaló ajustes al alza: “Pagando 10 o 15 centavos más si se conseguía un camión”. Hoy, una vaca gorda se ubica en el eje de los US$ 5,30 a US$ 5,35, mientras que el novillo gordo ronda los US$ 5,55 a US$ 5,60, dependiendo siempre del volumen y la calidad del lote. “Un ganado bueno siempre vale algún centavo más; si es inferior, vale menos también”, explicó.

Además, destacó que ya hacia fines de febrero comenzaron a concretarse negocios de ganado de corral con pisos muy interesantes, lo que aporta previsibilidad y refuerza las perspectivas positivas. “Las perspectivas son muy buenas por delante”, afirmó, comparando incluso el escenario actual del vacuno con lo que viene ocurriendo en el mercado ovino.

Remate 308 de Pantalla Uruguay

En ese contexto de firmeza y expectativa, la firma participará del remate N° 308 de Pantalla Uruguay, los días 25 y 26 de febrero, con una destacada oferta en Salto y Artigas.

Según el principal de la firma, la consignación incluye terneros Brangus y Braford; terneros y terneras Angus; piezas de cría Angus y Hereford; vacas preñadas Angus y Hereford y vacas de invernada Angus.

El remate contará con financiación especial a través de Itaú y se realizará desde el Parque Tecnológico del LATU en la capital comenzando a la hora 8:30 ambas jornadas.

