MENTIRAS VERDADERAS N° 986

“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

Edición Año XIX N° 986, domingo 28 de diciembre de 2025

CUENTA PROGRESIVA. Donde se llevan contabilizados hoy 171 días de la asunción del gobierno departamental, restando (por cuenta regresiva) 1.629 días aproximadamente para el cambio de mando o asunción de un nuevo gobierno. Pero, además, y solo por hoy, he de recordar que esta es la última columna del año y la fecha que nos tocó en suerte.

*

BALANCES. Es momento de hacer balances del gobierno departamental, compuesto por oficialismo y oposición, cada uno en su rol. De todas maneras, no se quede con lo que vamos a expresar y anímese, amigo lector, como hacemos nosotros, y haga su propia evaluación. Anímese a coincidir o a discrepar sanamente, como manda la democracia.

*

GOBIERNO. Con tres ceses en el equipo, algunas marchas y contramarchas en algunas áreas de la Intendencia, tuvo su momento más crítico y criticado con el cese de 291 funcionarios, sobre todo con el tire y afloje durante tanto tiempo con el sindicato. Pero también tuvo sus buenos momentos, con el cambio de cara, mostrando un gobierno más presente y de cercanía con la gente, apertura los miércoles de las termas, además de desactivar con éxito algunas bombas (apriete del Ministerio de Trabajo por ceses y la JUTEP) y finaliza el año con la aprobación de un crédito de hasta 60 millones de dólares a pagar hasta en 20 años para desembolsar entre 23 a 25 millones de dólares en acreedores de la comuna y hacer obras.

*

DESTACADOS. El sector más destacado terminó siendo el conducido por Omar Estévez en recolección y barrido, donde en algún momento tuvo que hacer magia con camiones rotos y pérdida de un 20% de personal con los ceses. Bonet en Cultura venía pintando lindo hasta lo del Ateneo, donde puso su renuncia a la orden, pero siguió a buen ritmo con variada propuesta. La línea de abogados tuvo bastante trabajo, como tiene en estos últimos meses el Director de Hacienda fundamentando el crédito solicitado y preparando el presupuesto quinquenal. Bonus Track en omnipresencia para Descentralización y Secretaría General.

*

INTENDENTE. Cambió la pisada de lo que estábamos acostumbrados los salteños, viendo a un Intendente presente en casi todas las actividades, algo que podemos seguir casi en tiempo real desde sus redes sociales, aprovechando la luna de miel entre gobernante y su pueblo, que parece que por el momento se mantiene.

*

OPOSICIÓN. La oposición se ha expresado básicamente por sus representantes en la Junta Departamental, demostrando que tiene serios problemas en algunos temas que requería mayor rigurosidad técnica en materia de leyes y en materia económico contable. Con algunos falsetes, como los dos llamados a sala al Intendente que fueron hechos más para cumplir con la tribuna que con su tarea de contralor, y al final, resolvió muy mal lo del pedido del Intendente del crédito de 60 millones de dólares, que todavía le seguirá trayendo algunos dolores de cabeza en lo que queda de gobierno, con una bancada quebrada en dos.

*

LA DEL ESTRIBO. Esta evaluación insume apenas los primeros 5 meses de gobierno, aun restan otros 55 meses donde todo puede cambiar. Tilo pa’la barra y hasta el año que viene!

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ppqj