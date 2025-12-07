MENTIRAS VERDADERAS N° 983

“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

Edición Año XIX N° 983, domingo 7 de diciembre de 2025

CUENTA PROGRESIVA. Al menos así es para nosotros, llevando contabilizados hoy 150 días de la asunción del gobierno departamental, restando (por cuenta regresiva) 1.650 días aproximadamente para el cambio de mando o asunción de un nuevo gobierno.

COMPLICADA. Semana complicada tuvo el gobierno departamental por errores propios, que sigue gozando de las mieles de una oposición bastante benévola que sigue sin encontrarle la vuelta a una contundencia que podría complicarlo aún más. Veamos.

AUDIO. Los problemas comenzaron con un audio que se filtró de la hoy exdirectora de Desarrollo Social María Eugenia Taruselli donde habló en términos despectivos respecto a su trabajo en el gobierno, lo que generó indignación y sorpresa, sobre todo las repercusiones a nivel nacional donde los principales medios masivos se hicieron eco del dislate de Taruselli.

OPERACIÓN. De escuchar el fragmento del audio que se difundió en cadena nacional, queda la impresión que Taruselli responde a algún cuestionamiento dentro de su propio grupo, poniéndose en papel de víctima de que ella todo lo que hace, aún a su disgusto trabajando en el gobierno por el área que le tocó, lo hace por el equipo, o sea, por su lista, para que todos, o gran parte, pudiesen entrar a trabajar con ella en la Intendencia, porque aparentemente eso es lo que habría acordado con el Intendente Albisu, según ella. Cuando presentó su carta de renuncia al Intendente, dijo ser víctima de una operación política.

LA FRASE: “No cabe duda de que detrás de esta filtración hay una movida política lamentablemente baja” (Carta de renuncia de Taruselli, publicado en sus redes, 5.12.25)

AVANZADA. Según denunciaron ediles del Frente Amplio este jueves en la sesión de la Junta Departamental, se sintieron atropellados por el oficialismo al imponerles tratar ese jueves el tema del fideicomiso de hasta 60 millones de dólares. Eso habría ocurrido el día anterior en la reunión de la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto con Legislación y Reglamento donde tras la visita de Texeira Núñez, Irigoyen y Acuña, votaron el pasaje a consideración del plenario porque, según dijeron, tenían los votos.

PRESIÓN. El FA había convocado a una movilización en la Junta Departamental donde no fue mucha gente, salvo los conocidos dirigentes de siempre que se ubicaron en las barras o en los corrillos de la Corporación buscando presionar a los ediles que habrían pactado con el gobierno, pero el problema de la CORE parece que estaba en otro lado.

LA DEL ESTRIBO. Cuando el edil Marziotte mocionó que el proyecto de fideicomiso volviese a estudio de la comisión, motivó a que desde el FA se le dijera que no tenía los votos en su propia interna porque algunos colorados se habían negado a votar. Tilo pa’la barra!

