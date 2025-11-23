MENTIRAS VERDADERAS N° 981

“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

CUENTA PROGRESIVA. Al menos así es para nosotros, llevando contabilizados al día de hoy 136 días de la asunción del gobierno departamental, restando (por cuenta regresiva) 1.664 días aproximadamente para el cambio de mando o asunción de un nuevo gobierno.

CITACIÓN. La semana venía pintando de similar manera que la pasada en materia política, es decir, sin mayores conflictos. Pero en las últimas horas pudimos conocer de una citación que el Intendente Carlos Albisu ha realizado para este lunes a las 8 de la mañana a ediles titulares de la Junta Departamental, incluso a las autoridades del Frente Amplio.

PERO… también pudimos saber que no todos los ediles titulares de la oposición recibieron dicha invitación del Intendente a concurrir mañana a Palacio Córdoba. Aparentemente quien habría filtrado la invitación a algunos ediles fue el Presidente de la Corporación, seguramente un error involuntario que corregirá en las próximas horas.

AGENDA. “El Señor Intendente lo cita con motivo de dar a conocer el proyecto de ejecución para el Financiamiento a largo plazo”, tal es el texto que recibieron autoridades partidarias que fueron invitadas por el Intendente Albisu.

ACERTIJO: ¿Esto confirma sobre la sensación que escribimos esta semana del cambio de estrategia del gobierno de acelerar el proceso de endeudamiento? ¿Qué ha llevado a este cambio de postura de tratar de aprobar primero el préstamo antes que el presupuesto?

PLENARIO. Casualmente esta convocatoria surgió al informarse de la realización este miércoles de un Plenario Departamental del Frente Amplio donde se aprobaría un informe aprobado por unanimidad en la Mesa Política que tiene una visión crítica a la solicitud del Ejecutivo de “hasta 60 millones de dólares” a pagar en “hasta 20 años”… casualmente.

LOGRO. El edil coalicionista Jesús Grasso ha presentado una propuesta donde solicita a UTE tenga a bien contemplar una tarifa diferencial durante el verano en los departamentos al norte del río Negro donde las altas temperaturas vuelven al aire acondicionado como imprescindible y no como un objeto de disfrute solo para clases pudientes. En la última sesión de la Junta logró que se aprobase por unanimidad una comunicación oficial dirigida al Ministerio de Industria y al Directorio de UTE con esta propuesta, haciéndola extensiva a las demás Juntas Departamentales involucradas en este beneficio que podría alcanzarse.

LA DEL ESTRIBO. Casualmente el Diputado colorado Horacio de Brum venía trabajando en la misma sintonía que el Edil Grasso, pero parece que con menos suerte. Tilo pa’la barra!

