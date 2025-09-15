MENTIRAS VERDADERAS N° 971

“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

Edición Año XIX N° 971, domingo 14 de setiembre de 2025

¿Y? Según nos manifestó en la radio el 18 de agosto el secretario general de la Intendencia, la decisión sobre los 292 funcionarios contratados de forma permanente a raíz del convenio colectivo del 25 de junio, ya estaba tomada. Casi un mes después, ¿qué pasó?

- espacio publicitario -

*

DECISIÓN. La decisión ya estaba tomada porque de acuerdo a informes jurídicos de los que dispone el gobierno, habría un vicio de forma en la concreción de dicho convenio colectivo, por lo que no caía una o dos, caían todas las contrataciones… ¿entonces?

*

REALIDAD. Aparentemente luego del paro en el Gramon hace más de un mes, se dieron cuenta que en esa repartición había más de 70 funcionarios entre los 292 que dejarían su trabajo, resintiendo de esa manera el servicio. Lo mismo ocurriría en otras reparticiones de la intendencia. “En algún sector literalmente nos quedaríamos sin nadie, quedaría completamente vacío”, nos dijo un destacado jerarca de la actual administración. La demora se debería por esa razón, y no otra, están tratando de encontrar una solución al problema.

*

MIENTRAS tanto, ADEOMS convoca a asamblea general para este jueves 18 “en el marco de las reuniones mantenidas con el Gobierno Departamental”.

*

ELECCIONES. Por otro lado, el mes de octubre es tiempo electoral para las autoridades de ADEOMS donde Juan Carlos Gómez se estará jugando su continuidad al frente del gremio.

*

ACERTIJO: ¿Habrá competencia en las elecciones de ADEOMS o habrá lista única o solo alguna lista testigo que le haga frente al oficialismo? Donde se presenten más de 5 listas a las elecciones, ¿Gómez tiene chance de mantener la presidencia del gremio de municipales?

*

ÉXITOSA llegada de Salto a la Expo Prado. “Tardamos 120 años en llegar, pero llegamos”, dijo el Intendente Carlos Albisu el día de la inauguración del stand de Salto delante de prestigioso público. Aparentemente Salto se habría vendido bien, ahora hay que esperar.

*

LA DEL ESTRIBO. Al final, pregunto al mejor estilo de acertijo, ¿habrá o no un pedido de Comisión Investigadora por tema BROU por la CORE? Tilo pa’la barra!