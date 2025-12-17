Megaagro destaca una muy buena oferta para el último remate del año de Pantalla Uruguay

- espacio publicitario -

En la previa del último remate del año de Pantalla Uruguay, la firma Megaagro confirmó una destacada consignación de ganados, en un contexto muy favorable para la reposición y la ganadería en general.

El remate 305 del consorcio se realizará este jueves 18 de diciembre desde el 1930 Bar en el Estadio Centenario, adelantándose a la fecha habitual de fin de mes, y contará con una oferta total del consorcio de 5.753 vacunos y 151 ovinos, de los cuales Megaagro participa con más de 600 animales, caracterizados por su calidad y buen estado.

En diálogo con El Pueblo, Marcos Russo, integrante de Megaagro, señaló que se trata de “una oferta muy linda y variada, con ganados bien criados, bien presentados y con muy buenos informes”.

Entre los lotes destacados se incluyen terneros pesando 190 kilos de Estancia Mataojo en Salto, terneros en Paysandú (zona de Guichón) de sucesores de HH Sorondo, novillos de 2 a 3 años de Alta Pasturas en Tierras Coloradas en Paysandú, y otra novillada de estancia San Telmo, en Sequeira, Artigas, con novillos Angus bien formados, de alrededor de 420 kilos promedio.

Asimismo, Megaagro presenta un lote importante de 234 piezas de cría Hereford de Estancia Mataojo, vacas de mucha caja, cercanas a los 420 kilos, con terneros al pie de entre 80 y 100 kilos, además de piezas de cría de Palma SG en Artigas, terneras de suc. HH Sorondo y vientres preñados de Raúl Dominguez en Arapey en Salto.

Russo destacó que el remate llega en un momento de oferta reducida y demanda sostenida en todas las categorías, impulsada por la buena situación forrajera, especialmente en la zona norte del país. “Muchos productores están optando por retener los ganados y meterles kilos, lo que hace que todo lo que aparece en el mercado se coloque de forma muy ágil y a muy buenos valores”, afirmó.

Orden de venta

La actividad comienza a la hora 9 con la oferta de 151 ovinos, 620 terneros, 394 novillos de 1 a 2 años, 267 novillos de 2 a 3 años, 124 novillos mayores a 3 años, 335 vacas de invernada, 1.754 piezas de cría, 540 terneras, 414 terneros y terneras, 20 novillos y vaquillonas de 1 a 2 años, 825 vaquillonas sin servicio de 1 a 2 años, 173 vaquillonas sin servicio de 2 a 3 años, 130 vientres preñados y 157 vientres entorados.

Ganado gordo firme

En cuanto al mercado del ganado gordo, Russo indicó que los valores se mantienen firmes, con el novillo en el entorno de US$ 5 a 5,10 y la vaca entre US$ 4,70 y 4,75, mientras que el mercado ovino muestra mayor fluidez, con entradas de 7 a 10 días y precios estables.

Toda la oferta ya se encuentra disponible en las páginas web de Pantalla Uruguay y Megaagro, con certificaciones completas y algunos lotes con preofertas. El remate comenzará a las 9:00 horas y marcará el cierre de la actividad comercial del consorcio en 2025.

