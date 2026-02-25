Megaagro con más de 1.100 vacunos en Pantalla Uruguay

Con una oferta superior a los 11.800 vacunos, el consorcio Pantalla Uruguay realiza una nueva edición de su clásico remate de fin de mes, en un momento calificado como “excepcional” para la ganadería por los operadores del mercado.

El ingeniero José Pedro Aicardi, director de Megaagro, destacó que la firma consigna más de 1.100 vacunos en esta edición 308, con presencia de ganados del norte y también de otras zonas del país.

“Es un lindo momento para reponer, con una muy buena oferta. En nuestro caso llevamos más de 1.100 vacunos, con prácticamente todas las categorías”, señaló Aicardi, subrayando la expectativa generada en la previa del remate.

La actividad se desarrolla en dos jornadas comenzando a la hora 8:30 cada una de ellas.

Lotes destacados

Para esta edición la firma participa con lotes de terneros livianos y mayores a 180 kg; novillos de 1 a 2 años; vacas de invernada; terneras; vaquillonas sin servicio de 1 a 2 años y vaquillonas sin servicio de 2 a 3 años.

Aicardi remarcó que comienzan a aparecer los primeros volúmenes importantes de terneros en la puerta de una nueva zafra, con casi 2.500 machos y una cifra similar de hembras en la oferta total del consorcio.

En lo que respecta a Megaagro, mencionó como uno de los lotes destacados, 120 terneros excepcionales, castrados, de estancia Las Tostadas en Artigas, “un ganado Brangus realmente recomendable, que vendemos todos los años”.

También subrayó novilladas de muy buena calidad en Tacuarembó y Durazno, insistiendo en que “van lotes realmente destacados en todas las categorías”.

Un momento excepcional para la ganadería

Consultado sobre la coyuntura, Aicardi fue claro: “Estamos viendo un momento excepcional de la ganadería. Los valores del gordo son históricos y todavía se mantiene una relación flaco-gordo aceptable para hacer los recambios”.

En ese sentido, consideró clave anticiparse: “El que compra primero, compra mejor. Entrando en la zafra de terneros, es una buena oportunidad para moverse”.

El director de Megaagro también hizo referencia a los fundamentos del mercado: “Hay factores estructurales, falta de stock en el mundo, buena demanda por nuestras carnes y valores firmes. Son señales que sostienen la expectativa”.

Otro de los aspectos destacados fue la situación forrajera, especialmente en el norte del país. “Este año el clima ha acompañado muy bien. Los campos están excepcionales, con pasto como pocas veces vimos a esta altura”, afirmó.

Si bien reconoció que en algunas zonas del este la situación es más ajustada, valoró las lluvias recientes en el litoral y otras regiones, que fortalecen la posición del productor en plena salida del verano.

“Es una buena oportunidad para reponer en un contexto muy favorable. Hay que aprovechar el momento”, concluyó.

