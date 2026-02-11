34.4 C
Salto
miércoles, febrero 11, 2026

MEC e INDDHH firmaron convenio para reforzar búsqueda de detenidos desaparecidos

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
20
Tiempo de lectura: 1 min.

El MEC y la INDDHH firmaron hoy a las 13:30 un convenio para reforzar la búsqueda de detenidos desaparecidos y habilitar acceso a archivos estatales clave.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA/MEC
Intituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo(INDDHH)

El Ministerio de Educación y Cultura y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblofirmaron hoy, a las 13:30 horas, un convenio de colaboración para profundizar la búsqueda de personas detenidas desaparecidas durante el período de actuación ilegítima del Estado y el terrorismo de Estado en Uruguay.

La actividad se desarrolló en la sede de la INDDHH, ubicada en Bulevar Artigas 1532, en Montevideo, y contó con la participación del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y la presidenta del Consejo Directivo de la INDDHH, Mariana Mota.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

Alcance del acuerdo

El convenio tuvo como objetivo fortalecer la cooperación institucional para continuar con la investigación y localización de personas detenidas desaparecidas en el marco de la actuación ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973, así como durante el período de terrorismo de Estado comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985.

En ese contexto, el MEC se comprometió a facilitar y respaldar el trabajo de la INDDHH, garantizando el acceso irrestricto a archivos que pudieran resultar relevantes para las investigaciones.

Entre los repositorios documentales mencionados se encuentran el Archivo General de la Nación, la Dirección Nacional del Registro de Estado Civil y la Biblioteca Nacional, cuyos fondos podrían aportar información clave para el esclarecimiento de los casos.

Compromiso con memoria y justicia

DESAPARECIDOS

Con la firma de este acuerdo, el Ministerio de Educación y Cultura reconoció la labor profesional y sostenida que desarrolla la INDDHH en materia de derechos humanos y reafirmó su compromiso con la memoria, la verdad, la justicia y las garantías de no repetición.

El convenio se inscribió en el marco de las políticas públicas orientadas a esclarecer los crímenes cometidos durante la dictadura y los años previos, consolidando la cooperación entre organismos del Estado en una temática que continúa siendo central para la sociedad uruguaya.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/9dfo
Salto Totems
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

¿Desea publicar como invitado?

Envíanos un e-mail a [email protected]

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal