Mayores: Liga Agraria tendrá que ganar a 800 kilómetros de Salto; no le queda otra

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
29
Tiempo de lectura: 3 min.

El miércoles que pasó, con la segunda fecha en el Campeonato del Litoral, con Liga Agraria empatando de local frente a Guichón, en el Parque Juan José Vispo Mari, para rescatar el primer punto. Hay que tener en cuenta que en el debut había perdido a manos de Bella Unión por 1 a 0. La selección roja en categoría Mayores, por ahora con puntaje ideal: 6 puntos en 6. En la fecha a jugarse mañana sábado, Liga Agraria deberá viajar a Vichadero en el Interior del departamento de Rivera. Algo más de 400 kilómetros en la distancia. Por lo tanto, la suma total es de 800 kilómetros, con 10 horas de viaje entre ida y vuelta. Vichadero fue primero reconocido como pueblo y posteriormente en 1984 elevado a la categoría de Villa. Allá se irán los agrarios, obligados a vencer. De 6 puntos jugados, solo 1 rescatado. Por lo tanto, bien se saber cuál es su necesidad. En tanto solo hay que pasar revista a la fecha que pasó.

🏆 2.ª Fecha – Serie “A”

Resultados

PartidoResultado
Nueva Palmira vs Young2 – 0
Fray Bentos vs Mercedes1 – 0

Goles

  • Nueva Palmira: Gianfranco Gay, Elías Oyola
  • Fray Bentos: Michel Palacio

Tabla de posiciones – Serie A

SelecciónPuntosDiferencia
Fray Bentos6+3
Nueva Palmira30
Mercedes30
Young0−3

🏆 2.ª Fecha – Serie “B”

Resultados

PartidoResultado
Bella Unión vs Vichadero3 – 0
Liga Agraria de Salto vs Guichón0 – 0

Goles

  • Bella Unión: Nicolás Carballo (2), Matías Guimaraens

Tabla de posiciones – Serie B

SelecciónPuntosDiferencia
Bella Unión6+4
Guichón4+5
Liga Agraria de Salto1−1
Vichadero0−8

Sub 18: Tanto juega, tanto gana y el gol en la garganta

Los goles no le faltaron a la Sub 18 de Liga de las Colonias Agrarias. Los 7 goles a Guichón en la segunda fecha y este pasaje a la punta como solitario líder. Pero además hubo quien se llevó la pelota por los tres goles convertidos. Si vence en Vichadero, chance inmejorable de cara al futuro. Campeonato del Interior de Selecciones categoría Sub 18. Por ahora, el gol en la garganta y la determinación ofensiva que le es puntual.

********

🏆 2.ª Fecha – Serie “A”

Resultados

PartidoResultado
Carmelo vs Young0 – 1
Fray Bentos vs Mercedes0 – 0

Gol

  • Young: Gonzalo Fredo

Tabla de posiciones – Serie A

SelecciónPuntosDiferencia
Young6+2
Carmelo3+1
Mercedes1−1
Fray Bentos1−2

🏆 2.ª Fecha – Serie “B”

Resultados

PartidoResultado
Bella Unión vs Vichadero5 – 2
Liga Agraria de Salto vs Guichón7 – 1

Goles

  • Bella Unión: Kevin Paisandín (2), Lucas Bianchesi (2), Joaquín Errandonea
  • Vichadero: Getuño Madruga, Ignacio Moreira
  • Liga Agraria de Salto: Thiago Da Rosa (3), Santiago Frola, Leonardo Suárez, Alejo Rodríguez, Lorenzo Márquez
  • Guichón: Yailo Sierra

Tabla de posiciones – Serie B

SelecciónPuntosDiferencia
Liga Agraria de Salto6+7
Bella Unión3+2
Guichón3−4
Vichadero0−5

********

(Foto: Thiago Da Rosa. Sitio oficial de Liga de las Colonias Agrarias)

Hora de decisión: El Tanque se arma: Juan Pintos el presidente, Gustavo Cardozo el DT

Pasó la Asamblea Anual Ordinaria en El Tanque, con definiciones que no faltaron y una de ellas clave para todo el tiempo que viene: estructurar la Comisión Directiva que regirá en el período que se inicia. Pero además en el plano deportivo, la definición respecto al Cuerpo Técnico, el que será encabezado por Gustavo Cardozo. El Tanque será uno más en la Divisional «B», que tiene pactado iniciar su campeonato oficial el domingo 8 de marzo. Mientras que a esta dirigencia, hay que tenerla en cuenta. Desde los nombres a las funciones, un todo para saber.

🏛️ Comisión Directiva

CargoNombre
PresidenteJuan Pintos
VicepresidenteMiguel Andreoli
SecretariaPatricia Mogliazza
ProsecretariaAna Pintos
TesoreraGianella Pereira
ProtesoreroAntony Martínez

Delegados ante la Liga Salteña de Fútbol

Delegado
Juan Ferreira
Rubén Martínez
Juan Pintos

🧒 Delegados en el Consejo Único Juvenil

Delegado
Rubén Martínez
Juan Ferreira
Juan Pintos

🔍 Comisión Fiscal

Integrante
Ana Pintos
Teresa Trinidad
Noelia Pintos

🗣️ Vocales

Integrante
Braian Martínez
Miriam Olivera
Matías Larrosa
Zunilda Gómez
