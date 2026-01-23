Mayores: Liga Agraria tendrá que ganar a 800 kilómetros de Salto; no le queda otra

El miércoles que pasó, con la segunda fecha en el Campeonato del Litoral, con Liga Agraria empatando de local frente a Guichón, en el Parque Juan José Vispo Mari, para rescatar el primer punto. Hay que tener en cuenta que en el debut había perdido a manos de Bella Unión por 1 a 0. La selección roja en categoría Mayores, por ahora con puntaje ideal: 6 puntos en 6. En la fecha a jugarse mañana sábado, Liga Agraria deberá viajar a Vichadero en el Interior del departamento de Rivera. Algo más de 400 kilómetros en la distancia. Por lo tanto, la suma total es de 800 kilómetros, con 10 horas de viaje entre ida y vuelta. Vichadero fue primero reconocido como pueblo y posteriormente en 1984 elevado a la categoría de Villa. Allá se irán los agrarios, obligados a vencer. De 6 puntos jugados, solo 1 rescatado. Por lo tanto, bien se saber cuál es su necesidad. En tanto solo hay que pasar revista a la fecha que pasó.

🏆 2.ª Fecha – Serie “A”

Resultados

Partido Resultado Nueva Palmira vs Young 2 – 0 Fray Bentos vs Mercedes 1 – 0

Goles

Nueva Palmira: Gianfranco Gay, Elías Oyola

Gianfranco Gay, Elías Oyola Fray Bentos: Michel Palacio

Tabla de posiciones – Serie A

Selección Puntos Diferencia Fray Bentos 6 +3 Nueva Palmira 3 0 Mercedes 3 0 Young 0 −3

🏆 2.ª Fecha – Serie “B”

Resultados

Partido Resultado Bella Unión vs Vichadero 3 – 0 Liga Agraria de Salto vs Guichón 0 – 0

Goles

Bella Unión: Nicolás Carballo (2), Matías Guimaraens

Tabla de posiciones – Serie B

Selección Puntos Diferencia Bella Unión 6 +4 Guichón 4 +5 Liga Agraria de Salto 1 −1 Vichadero 0 −8

Sub 18: Tanto juega, tanto gana y el gol en la garganta

Los goles no le faltaron a la Sub 18 de Liga de las Colonias Agrarias. Los 7 goles a Guichón en la segunda fecha y este pasaje a la punta como solitario líder. Pero además hubo quien se llevó la pelota por los tres goles convertidos. Si vence en Vichadero, chance inmejorable de cara al futuro. Campeonato del Interior de Selecciones categoría Sub 18. Por ahora, el gol en la garganta y la determinación ofensiva que le es puntual.

🏆 2.ª Fecha – Serie “A”

Resultados

Partido Resultado Carmelo vs Young 0 – 1 Fray Bentos vs Mercedes 0 – 0

Gol

Young: Gonzalo Fredo

Tabla de posiciones – Serie A

Selección Puntos Diferencia Young 6 +2 Carmelo 3 +1 Mercedes 1 −1 Fray Bentos 1 −2

🏆 2.ª Fecha – Serie “B”

Resultados

Partido Resultado Bella Unión vs Vichadero 5 – 2 Liga Agraria de Salto vs Guichón 7 – 1

Goles

Bella Unión: Kevin Paisandín (2), Lucas Bianchesi (2), Joaquín Errandonea

Kevin Paisandín (2), Lucas Bianchesi (2), Joaquín Errandonea Vichadero: Getuño Madruga, Ignacio Moreira

Getuño Madruga, Ignacio Moreira Liga Agraria de Salto: Thiago Da Rosa (3), Santiago Frola, Leonardo Suárez, Alejo Rodríguez, Lorenzo Márquez

Thiago Da Rosa (3), Santiago Frola, Leonardo Suárez, Alejo Rodríguez, Lorenzo Márquez Guichón: Yailo Sierra

Tabla de posiciones – Serie B

Selección Puntos Diferencia Liga Agraria de Salto 6 +7 Bella Unión 3 +2 Guichón 3 −4 Vichadero 0 −5

(Foto: Thiago Da Rosa. Sitio oficial de Liga de las Colonias Agrarias)

Hora de decisión : El Tanque se arma: Juan Pintos el presidente, Gustavo Cardozo el DT

Pasó la Asamblea Anual Ordinaria en El Tanque, con definiciones que no faltaron y una de ellas clave para todo el tiempo que viene: estructurar la Comisión Directiva que regirá en el período que se inicia. Pero además en el plano deportivo, la definición respecto al Cuerpo Técnico, el que será encabezado por Gustavo Cardozo. El Tanque será uno más en la Divisional «B», que tiene pactado iniciar su campeonato oficial el domingo 8 de marzo. Mientras que a esta dirigencia, hay que tenerla en cuenta. Desde los nombres a las funciones, un todo para saber.

🏛️ Comisión Directiva

Cargo Nombre Presidente Juan Pintos Vicepresidente Miguel Andreoli Secretaria Patricia Mogliazza Prosecretaria Ana Pintos Tesorera Gianella Pereira Protesorero Antony Martínez

⚽ Delegados ante la Liga Salteña de Fútbol

Delegado Juan Ferreira Rubén Martínez Juan Pintos

🧒 Delegados en el Consejo Único Juvenil

Delegado Rubén Martínez Juan Ferreira Juan Pintos

🔍 Comisión Fiscal

Integrante Ana Pintos Teresa Trinidad Noelia Pintos

🗣️ Vocales

Integrante Braian Martínez Miriam Olivera Matías Larrosa Zunilda Gómez

