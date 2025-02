Máximo desde abril de 2022 para la Leche en Polvo Entera

En la licitación 373 de la plataforma electrónica Global Dairy Trade (GDT), la primera del mes de febrero continuó con el posicionamiento alcista registrado en la venta pasada. Al igual que en aquella venta, salvo el queso mozzarella, los principales productos ajustaron al alza en sus cotizaciones.

El promedio ponderado para todos los lácteos, donde mayormente se comercializan productos de FONTERRA, cerró en US$ 4.296 por tonelada, registrando un aumento del 3,7% versus la licitación previa. El volumen comercializado en la jornada fue de 23.854 toneladas, 3.931 toneladas menos que la subasta anterior. Respecto a igual venta del 2024, el volumen comercializado en esta oportunidad fue un 4% inferior, mientras que el promedio se ubica 20% sobre los US$ 3.571 registrados el 6 de febrero del año pasado.

Leches en polvo

El valor promedio para la leche en polvo entera (LPE) fue de US$ 4.169 por tonelada en esta licitación y marcó una suba del 4,1% respecto a la venta anterior (US$/ton 181), en tanto que, respecto a igual venta de 2024, la suba fue del 20%. Para encontrar un nivel de precio de la LPE superior a los niveles actuales hay que remontarse a abril de 2022 (US$/t 4.207). El pico anterior de precios se dio en la primera venta de marzo de ese año con un promedio de US$ 4.757 por tonelada en aquel momento.

El volumen comercializado de este producto fue de 10.990 toneladas, 11,1% menos que la licitación previa, siendo los oferentes Solarec y Fonterra. Los contratos de LPE a futuro cerraron con subas en todas las posiciones, entre marzo y julio de 2025. Los negocios de abril y mayo, que son los de mayor volumen comercializado (suman el 73%), se posicionaron en US$ 4.147 por tonelada con subas del 4% y US$ 4.178 con aumento del 3,8%, respectivamente.

Por su lado, la leche en polvo descremada (LPD) cerró en US$ 2.835, US$ 106 más por tonelada frente a la venta anterior (4,7%). El volumen comercializado fue de 6.208 toneladas, 5,7% menos que en la segunda licitación de enero siendo los tres oferentes Arla, Solarec y Fonterra. Respecto a la venta del 6 de febrero de 2024, este producto sube 3% sobre los US$ 2.758 que registró en dicho momento.

Manteca y quesos

La manteca comercializó un volumen 13,6% inferior a la venta anterior, sumando 1.356 toneladas, mientras que el valor promedio subió 3,4% a US$ 7.222 por tonelada (+US$ 238). Frente a la primera licitación de febrero del año pasado, el promedio se ubica 11% por sobre los US$ 6.516 en aquella venta.

En los quesos, el cheddar cerró en US$ 5.025 por tonelada, registrando una suba del 3,7%. El volumen comercializado únicamente por Fonterra sumó 440 toneladas, 24% menos que la venta anterior. El valor del cheddar está un 12% sobre los US$ 4.469 de igual venta del año pasado.

Para el queso mozzarella, se colocaron 462 toneladas en la suma de los contratos de abril y mayo, con Arlac y Solarec como oferentes. El valor promedio registrado fue de US$ 4.157 lo que marcó una caída del 0,1% (-US$ 4 por tonelada). En la primera licitación de febrero del año pasado, el valor alcanzado por este producto se ubicó en US$ 3.760, por lo que en este período se observa un aumento del 11%.

Se agudiza el conflicto en la Cooperativa de Lecheros de Melo, COLEME

Acusaciones cruzadas. El sindicato dice que hay persecución sindical y la empresa responde que se falta a la verdad y que los trabajadores de Coleme han sido agredidos por el sindicato, lo que motivó la intervención policial.

El Directorio de Coleme repudió las expresiones del sindicato que acusa a la empresa de realizar acciones de represión sindical.

En varias oportunidades el sindicato de la industria láctea local ha señalado que los trabajadores afectados son representantes sindicales o afiliados.

En un breve comunicado, el Directorio de Coleme hace referencia a esas acusaciones, particularmente las realizadas en el programa Tiempo de Todos, un periodístico que se transmite por radio La Voz de Melo.

Allí, el Pablo Jorge, del sindicato de Coleme, contó una amenaza puntual contra un trabajador sindicalizado: “El jueves pasado realizamos una denuncia por acoso laboral y persecución al jefe de planta, donde tuvimos una denuncia de que este encargado fue al comedor, se le presentó y le dijo ‘esto es claro, si vos seguís en el sindicato, vas para afuera’”.

DESMENTIDO.

Coleme respondió a la acusación con “total repudio a las expresiones realizadas, rechazándolas en todos sus términos, respaldando en forma total e incondicional” al empleado señado.

El Directorio de Coleme agrega: “Queremos denunciar públicamente que luego de la asamblea realizada por la FTIL, los trabajadores de Coleme recibieron agresiones verbales a la salida de planta, lo que motivó la intervención de la Policía”.

“Respetamos el derecho de expresión de todos los trabajadores, pero rechazamos profundamente el agravio y la agresión”, subraya, e informa que se realizará una asamblea de productores, para denunciar todo lo sucedido”, sin aportar fecha de la misma.

Además, “estamos evaluando con nuestros asesores las acciones civiles y penales contra las personas involucradas”, concluye. Firma el comunicado el Consejo Directivo de Coleme.

Preocupación por otras industrias

«La FTIL se mantiene expectante y preocupada por la búsqueda de soluciones no solamente en COLEME, sino en CALCAR (ALTRAC), INDULACSA y LACTALIS PARMALAT (GROINCA). Cabe mencionar que LACTALIS PARMALAT anunció que no reabrirá su torre de leche en polvo durante los próximos tres meses», señaló la FTIL.

CONAPROLE anunció suba de la leche y pagará prima de US$ 4 millones

El Directorio de CONAPROLE anunció este miércoles un ajuste de precios básicos de 2% retroactivo al 1º de enero del año en curso. Así, se fijó el valor del kg de grasa butirométrica en $ 88,62 y el valor del kg de proteína en $ 228,74. Con 3,89% de grasa y 3,53% de proteína, los tamberos de la cooperativa cobrarán un precio de $ 16,94 por litro (US$ 0,39). Desde la dirección de la cooperativa se informó que dicho aumento “responde a un ajuste por tipo de cambio”.

Por otro lado, CONAPROLE también comunicó el pago de una “prima extraordinaria” de US$ 4 millones correspondiente al bimestre diciembre-enero. El anuncio realizado en la mañana de ayer establece el pago de 0,217 centavos de dólar por kilogramo de sólidos respaldado remitido en el último bimestre. El pago se realizará el viernes 21 de febrero en dólares y será de disponibilidad parcial para los socios cooperarios (60% al productor y 40% para saldo deudor). En el caso de esta prima extraordinaria, “responde a precios internacionales y ventas de la cooperativa”.