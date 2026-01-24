Mauro Méndez: el salteño que se metió en la historia

Sucedió el jueves pasado cuando se inició la disputa del Campeonato Apertura en la Asociación del Fútbol Argentino. Jugando en Banfield, no otro que MAURO MÉNDEZ, el salteño que se iniciara en las divisiones juveniles de Ferro Carril, para luego emigrar al fútbol rentado. Luego llegaría el turno de «cruzar el charco» para ser uno más en Estudiantes de Plata, hasta que en la temporada pasada desembarcó en Banfield. El partido terminó 1 a 1 y Mauro anotó para el «Taladro», estableciendo la transitoria diferencia. No solo que el primer gol fue de un uruguayo por primera vez en la historia….sino de un salteño. Nunca antes una situación planteada en estos términos. En la toma gráfica, con el salteño después del gol y tributo al hincha de Banfield. Más de 50 compatriotas jugando en el fútbol de AFA. La emigración no es cuento.

Liga Salteña de Fútbol Sala: Suban el telón….

Será mañana domingo, cuando despunte la segunda edición del Fútbol Sala Femenino, a nivel del Campeonato Salteño. La primera fecha de la primera rueda, con los dos partidos a jugarse en el Gimnasio de Nacional Fútbol Club.

Palpitaciones que no faltan y esta doble propuesta para tener en cuenta.

- espacio publicitario -

*********

2º Campeonato Salteño de Fútbol Sala Femenino*

Primera fecha de la primera rueda.

Domingo 25 de enero

– Gimnasio de Nacional

20 hrs- TIGRE vs HURACÁN

21 y 30 hs- PASO DEL BOTE – CAAS

Nacional: hora del ensayo continental

Jadson Viera, arma dos equipos para el sábado. Ya que por la noche se realizará la presentación de nuevo plantel en el amistoso internacional frente a Deportes Concepción de Chile, en el Gran Parque Central, en el cierre de la Serie Río de la Plata. La ceremonia comenzará a las 20:00 horas, con la presencia de Maximiliano Silvera, vistiendo por primera vez la camiseta tricolor. Y el partido a las 21:00 horas, seguramente con el equipo principal en cancha. Por otra parte, el entrenador pretende otorgarles la mayor cuota de fútbol y ritmo de juego posibles a todos sus dirigidos y programó para la mañana un encuentro ante Juventud, a puertas cerradas en el Gran Parque Central. Agustín Rogel, se trabó su salida de Hertha Berlín. El club alemán pretende permanecer con un porcentaje de su ficha y la negociación volvió a foja cero. Axel Frugone, rescindió contrato y firmó por dos años con Defensor Sporting. El club permanece con un porcentaje de su ficha. Nacional, primer ensayo a nivel continental.

Con Formiliano entre los 11 y Wanderers «no da pie en bola»

Universidad de Concepción le dio vuelta el partido a Wanderers y le ganó por 2:1 en el Parque Viera. De esta manera, el bohemio cosechó su segunda derrota en dos presentaciones por la Serie Río de La Plata y dejó gusto a poco. Similar al partido contra Independiente de Avellaneda en su primera presentación, Wanderers, otra vez, impuso un interesante ritmo en el inicio del partido. Incluso, el bohemio madrugó a Universidad de Concepción y rápidamente se puso en ventaja con un verdadero golazo del juvenil, Roque Ricca. El conjunto de Mathías Corujo, conseguía oro en el despertar del partido. En tiendas de Wanderers, un salteño:

Fabricio Formiliano. Es válido desde EL PUEBLO rescatar la integración bohemia.

Agustín Buffa, Alan García, Fabricio Formiliano, Nicolás Olivera, Darlin Mencia (71′ Lucas Talagorría),

Sergi Oriol (23′ Nicolás Queiróz), José Alberti (79′ Santiago Guzmán), Roque Ricca (79′ Martín Bértola),

Jonathan Urretaviscaya (79′ Pablo Suárez), Luciano Cosentino, Jonás Luna (71′ Rodrigo Rivero).

Director Técnico: Mathías Corujo.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ik0r