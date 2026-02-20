25.1 C
Salto
domingo, febrero 22, 2026

Mauricio Vera, el que llegó para Nacional

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
Tiempo de lectura: 1 min.

El mediocampista argentino de 27 años arribó a nuestro país sobre las 17:30 horas de este jueves, en vuelo de la compañía LATAM, desde Santiago de Chile.

Fue recibido por Sebastián Eguren, el director deportivo, quien le dio la bienvenida en nombre de la institución.

El pase se concretó a préstamo por una temporada (hasta diciembre), con opción de compra definitiva. En las próximas horas cumplirá con la rigurosa revisión médica, firmará contrato y se pondrá a la orden del cuerpo técnico.

Se trata de un volante táctico, dinámico, de gran visión de juego y voz de mando.

Vale recordar que en enero de 2024 recaló en Boston River, tras pasajes por River Plate y Estudiantes de La Plata, entre otras instituciones argentinas.

En 2025 fue dirigido por Jadson Viera, quien lo nominó capitán del equipo. En filas del Sastre, de acuerdo al informe de Tenfield.com, completó 69 partidos y brindó seis asistencias.

A principios del presente año se incorporó a Deportes Concepción de Chile, club en el que participó de las dos primeras fechas del campeonato trasandino, lo que indudablemente enseña que hoy se encuentra en óptimas condiciones físicas y futbolísticas.

