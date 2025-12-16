Mauricio Moreira, el que se va del ciclismo: «La vida también se gana fuera de la ruta»

- espacio publicitario -

Habría que hablar de una sorpresa real, porque simplemente lo fue. El anuncio de MAURICIO MOREIRA no pasa de largo, porque de años a esta parte es el salteño que trasciende en Europa con victorias vitales en Portugal y en España. A los 30 años, el anuncio de su retiro de la actividad y la noticia fue y vino para generar más de una reflexión, porque tampoco es tan común que un ciclista de élite abandone la chiva en plena exposición de sus recursos. El hijo de Federico y de Isabel Guarino, plantea las razones y una de ellas esencial: la familia. Desde EL PUEBLO, una manera de rescatar el pensamiento de Mauricio. Por ejemplo.

«Viví para entrenar»

Eso de «tal palo, tal astilla» que a veces suele patentarse en los hechos. O todo lo que implica la herencia bien entendida y mejor aplicada. Con todo lo que significó Federico Moreira en el ciclismo nacional e internacional y tras su alejamiento de las pistas y de las rutas, llegaría el tiempo de sus dos hijos que fueron transitando por la misma pasión: Agustín y Mauricio. En el caso de Agustín, ganador vital en más de una ocasión e integrando de última, el plantel de Cerro Largo. A su vez Mauricio, fue parte de una chance: la de viajar a Europa, someterse a pruebas y el aval de quienes optaron por su contratación. Por eso, no deja de apuntar en una dirección clave: «Viví para entrenar». Invoca la exigencia personal. Pero tampoco desdeña del valor de la familia. Es válido leer, lo que a continuación sigue.

El Federico crack

La tentación de sumar rescates en pro de Federico Moreira, el padre de Agustín y Mauricio. Habría que hacerlo más seguido, en aras del culto en pro del crack inolvidable que despuntó en los años 70.

- espacio publicitario -

Piedra Alta, Salto Uruguay. El enrolamiento en Maroñas, Artigas de Salto, Policial, Amanecer, Peñarol, Piedra Alta, Caloi, Fénix, Cruz del Sur, San Antonio, Peñarol, Atenas de Soriano y Villa Teresa. Sus victorias en Rutas de América, en la Vuelta del Uruguay, en el Panamericano. Mientras que una convicción somete la duda: habrá un antes y un después de Federico Moreira en el ciclismo,.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/e65f