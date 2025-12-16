Mauricio Moreira, el que se va del ciclismo: «La vida también se gana fuera de la ruta»

Habría que hablar de una sorpresa real, porque simplemente lo fue. El anuncio de MAURICIO MOREIRA no pasa de largo, porque de años a esta parte es el salteño que trasciende en Europa con victorias vitales en Portugal y en España. A los 30 años, el anuncio de su retiro de la actividad y la noticia fue y vino para generar más de una reflexión, porque tampoco es tan común que un ciclista de élite abandone la chiva en plena exposición de sus recursos. El hijo de Federico y de Isabel Guarino, plantea las razones y una de ellas esencial: la familia. Desde EL PUEBLO, una manera de rescatar el pensamiento de Mauricio. Por ejemplo.
«Viví para entrenar»
Eso de «tal palo, tal astilla» que a veces suele patentarse en los hechos. O todo lo que implica la herencia bien entendida y mejor aplicada. Con todo lo que significó Federico Moreira en el ciclismo nacional e internacional y tras su alejamiento de las pistas y de las rutas, llegaría el tiempo de sus dos hijos que fueron transitando por la misma pasión: Agustín y Mauricio. En el caso de Agustín, ganador vital en más de una ocasión e integrando de última, el plantel de Cerro Largo. A su vez Mauricio, fue parte de una chance: la de viajar a Europa, someterse a pruebas y el aval de quienes optaron por su contratación. Por eso, no deja de apuntar en una dirección clave: «Viví para entrenar». Invoca la exigencia personal. Pero tampoco desdeña del valor de la familia. Es válido leer, lo que a continuación sigue.
El Federico crack
La tentación de sumar rescates en pro de Federico Moreira, el padre de Agustín y Mauricio. Habría que hacerlo más seguido, en aras del culto en pro del crack inolvidable que despuntó en los años 70.
Piedra Alta, Salto Uruguay. El enrolamiento en Maroñas, Artigas de Salto, Policial, Amanecer, Peñarol, Piedra Alta, Caloi, Fénix, Cruz del Sur, San Antonio, Peñarol, Atenas de Soriano y Villa Teresa. Sus victorias en Rutas de América, en la Vuelta del Uruguay, en el Panamericano. Mientras que una convicción somete la duda: habrá un antes y un después de Federico Moreira en el ciclismo,.