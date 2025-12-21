MAURICIO MOREIRA ANUNCIA SU RETIRO DEL CICLISMO PROFESIONAL

- espacio publicitario -

El ciclista salteño Mauricio Moreira confirmó su retiro del ciclismo profesional a los 30 años para priorizar a su familia, tras una carrera llena de logros.

Mauricio Moreira sorprendió al ambiente del ciclismo en los últimos días al anunciar su retiro de la actividad profesional para priorizar a su familia. El salteño, de 30 años, tomó una decisión profunda y reflexiva pese a tener contrato vigente hasta 2026 con el equipo portugués Efapel Cycling, poniendo fin a una destacada carrera en el alto rendimiento.

A través de un emotivo mensaje, Moreira explicó los motivos que lo llevaron a dar este paso trascendental en su vida personal y deportiva. «Hoy cambio la bandera a cuadros por la bandera de la familia. Después de muchos años dedicado al ciclismo profesional, llegó el momento de tomar la decisión a la que todo deportista se enfrenta alguna vez: cerrar esta etapa de mi vida», comenzó escribiendo.

El salteño repasó lo que significó el ciclismo en su historia, no solo como profesión, sino como forma de vida. «El ciclismo fue mi casa durante años. Me dio alegrías inmensas, desafíos constantes, triunfos que me marcaron y derrotas que me enseñaron. Me exigí siempre al máximo, con disciplina, ambición y una entrega total. Viví para entrenar, competir y mejorar cada día», expresó.

Sin embargo, Moreira también hizo una profunda autocrítica al reconocer los costos personales que implica el deporte de elite. «Pero en ese camino de búsqueda constante, también dejé cosas importantes en el camino. Mi exigencia personal y el compromiso con este deporte me llevaron, muchas veces sin darme cuenta, a estar ausente en momentos que no vuelven : tiempo con mi familia, con mis seres queridos, con quienes siempre estuvieron ahí, incluso cuando yo no podía estar», señaló.

En ese contexto, el ciclista explicó el cambio de prioridades que hoy guía su decisión. «Hoy entiendo que la vida también se gana fuera de la ruta. Que hay abrazos pendientes, charlas postergadas y momentos que merecen ser vividos con la misma pasión con la que viví cada carrera. Por eso, hoy elijo cambiar de rumbo. Elijo devolver el tiempo que no di, estar presente y construir una nueva etapa desde otro lugar», afirmó.

Moreira no dejó pasar la oportunidad de agradecer a quienes lo acompañaron a lo largo de su recorrido profesional. «Agradezco profundamente a cada equipo que confió en mí, a mis compañeros, entrenadores, staff y a todos los que formaron parte de este viaje. Y gracias a los aficionados, por el apoyo incondicional y el respeto durante todos estos años», manifestó.

Finalmente, cerró su mensaje con palabras cargadas de serenidad y gratitud: «Me retiro del ciclismo profesional con la conciencia tranquila, sabiendo que lo di todo. No me voy con vacío, me voy con gratitud. Y con la certeza de que ahora comienza una carrera diferente, igual de importante. Gracias, ciclismo, por tanto. Ahora es tiempo de la familia, de los afectos y de un nuevo comienzo».

Una carrera marcada por grandes logros

Mauricio Moreira comenzó su camino en el ciclismo defendiendo los colores de Estudiantes El Colla y Club Fénix en Uruguay, donde rápidamente mostró condiciones que le permitieron dar el salto al ciclismo europeo. En España integró los equipos Caja Rural y Vigo-Rías Baixas, mientras que en Portugal compitió para Sabgal Cycling Team y Efapel Cycling, consolidándose como uno de los ciclistas más destacados de la región.

Su mayor logro llegó en 2022, cuando se consagró campeón de la Volta de Portugal, una de las competencias más importantes del calendario ibérico. En 2021 había sido segundo en esa misma prueba, temporada en la que además obtuvo el Gran Premio Internacional del Duero y la Volta ao Alentejo. Al año siguiente sumó el Gran Premio Anicolor y el Gran Premio Jornal de Notícias.

En 2023 continuó ampliando su palmarés con triunfos en la Clásica de Primavera, el Gran Premio O Jogo y el Trofeo Joaquim Agostinho. Ya en 2024, su última temporada como profesional, celebró la victoria en la Clásica Aldeias do Xisto.

Con una trayectoria sólida, reconocida y respetada dentro y fuera de la ruta, Mauricio Moreira se despide del ciclismo profesional dejando una huella imborrable. Su decisión, lejos de responder a lo deportivo, refleja una elección de vida, donde la familia y los afectos toman el protagonismo en una nueva etapa.

