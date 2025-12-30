Matías y Renzo: salteños los dos y en la mira de Nacional

Ante la confirmación de la continuidad de la pareja de zagueros tricolores, conformada por el capitán Sebastián Coates y el colombiano Julián Millán —ambos extendieron sus vínculos—, Nacional aún no cierra la puerta de los zagueros.

Una de las primeras opciones es Matías De Los Santos, de 33 años, quien sumó apenas 197 minutos en 5 partidos este año con Nacional, pero estaría dispuesto a renovar su contrato para pelear el puesto.

En las últimas horas surgió el nombre de Renzo Orihuela, de 24 años, quien se formó y debutó como profesional en el conjunto albo y defendió, durante 2025, los colores de Sarmiento de Argentina, a préstamo desde Montevideo City Torque.

- espacio publicitario -

Tanto Matías De Los Santos como Renzo Orihuela, salteños los dos.

🔴 Se pone la tricolor

A pesar de las fechas festivas, Nacional no descansa y busca armar el equipo que dirigirá Jadson Viera en 2026. Así, el club se mueve en varios frentes para intentar cerrar incorporaciones para distintas zonas del equipo.

- espacio publicitario -

En las últimas horas, el nombre de Martín Rabuñal comenzó a tomar fuerza como una alternativa para la mitad de la cancha, en caso de que la contratación de César Araújo no llegara a buen puerto.

El mediocampista de 31 años viene de disputar una muy buena temporada en Liverpool, donde fue una figura importante del equipo, siendo el eje del juego negriazul. Jugó un total de 35 partidos, en los cuales convirtió dos goles y repartió tres asistencias.

🏆 La Súper final

La Cafetera y Unión Don Atilio definiendo: ¿cuál campeón?

Tras el empate 0 a 0 del pasado fin de semana, que determinó la consagración de La Cafetera en la liguilla, hoy martes 30 será la finalísima en la Liga Salteña de Fútbol Súper Sénior.

Será a la hora 19 en el Complejo Arambarri, estando en juego el Trofeo «Sergio Gustavo Olivera».

La Cafetera y Unión Don Atilio en el duelo final. Hay que tener en cuenta que Unión Don Atilio fue primero en el Acumulado, por lo que tiene derecho a ser uno más en la instancia definitiva.

Si empatan al cabo del tiempo reglamentario, van directo a la ejecución de tiros desde el punto penal.

⚽ Los mandos de la Liga de Ascenso Profesional. De nombres en nombres.

Acevedo, Alfaro, Salazar, Canobbio, Darío Flores….



Al igual que en la Primera División, la Liga de Ascenso Profesional también se mueve y la mayoría de los equipos ya tienen confirmados a sus entrenadores de cara a la temporada 2026, con algunos nombres interesantes.

Uno de ellos es el técnico de 66 años, Eduardo Acevedo (foto), quien luego de cuatro años fuera de las canchas regresa a la acción para tomar las riendas del plantel de Miramar Misiones.

El conjunto cebrita, que descendió en el Campeonato Uruguayo 2025, apostó fuerte en la dirección técnica para aspirar a regresar a la máxima categoría lo antes posible y metió un auténtico bombazo para el mercado.

Otro de los entrenadores de renombre que tendrá el ascenso será Emiliano Alfaro, exentrenador de Liverpool, quien selló su vínculo con Paysandú FC, que luchará por un lugar en Primera División tras arrasar como campeón en la Primera División Amateur.

El pasaje de Alfaro en Liverpool en 2024, tras haberse consagrado campeón uruguayo, fue su primera experiencia como director técnico, y ahora ya trabaja en la conformación del nuevo equipo, donde ya confirmó a un jugador que supo dirigir: el paraguayo Miguel Samudio.

River Plate, luego de un duro e histórico descenso tras 21 años en la máxima categoría, disputará el ascenso con Raúl Salazar como entrenador, quien asumió el puesto en el tramo final de la temporada 2025 y continuará siendo el técnico darsenero en 2026.

Carlos Canobbio será el entrenador de Fénix, luego de haber dirigido a La Luz en la temporada pasada. El equipo de Capurro no tuvo el año esperado bajo el mando de Ignacio Pallas y busca redoblar sus fuerzas para ir por todo, bajo el mando de Canobbio, para el 2026.

En Oriental se apostó por el proceso que está realizando Darío Flores, de 41 años, en sus inicios de la carrera como entrenador. Luego de colgar sus botines jugando en el club, pasó a dirigir al plantel de la Tercera División y ahora tendrá su primera experiencia al mando del primer equipo, de acuerdo al apunte informativo de Tenfield.com.

🔁 Los que siguen, los que no se van

A la espera de la confirmación de los entrenadores de algunos clubes —Colón, Tacuarembó y Plaza Colonia aún no definen a sus técnicos—, muchos equipos optaron por respetar y continuar con los procesos que ya llevan.

Así, Valentín Villazán continuará al mando de Uruguay Montevideo, así como Martín Siri en Huracán FC, Damián Enríquez en Cerrito y Juan Carlos Carrasco —hijo del legendario Juan Ramón— en Atenas de San Carlos.

Este último tomó las riendas del equipo fernandino en el tramo final del campeonato 2025 y lo llevó hasta la final por el último ascenso, donde terminó cayendo ante Deportivo Maldonado.

Sebastián Díaz suena como posible técnico de La Luz, pero aún no está confirmado.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/hckf