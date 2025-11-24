Matías Morales-Darío Giovanoni; en Nacional saben que volverán

-La apretada y compleja imposición de Nacional sobre Salto Nuevo, determinando el virtual avance tricolor a las semifinales del Campeonato Salteño, en este tiempo de play off. Hay que tener en cuenta que un fallo está pendiente, pero todo induce a pensar que el Tribunal Arbitral le concederá los tres puntos a Nacional, del partido de ida con Salto Nuevo, suspendido a los 75 minutos de juego. En la recta complementaria ante los albiverdes, las variaciones en tiendas de Nacional fueron concretas, con cinco en total, entre ellas Matías Trindade, autor del único gol. Con la mira puesta en el partido de ida por semifinales, dos retornos para tener en cuenta: los de Matías Rodrigo Morales y Darío Giovanoni, tras superar las consecuencias de las lesiones reportadas. Claramente cuando no alista Morales, el poder ofensivo se resiente. Por eso, que juegue desde el arranque es alternativa más que posible. El plantel albo vuelve hoy lunes a entrenar y entre jueves y viernes, el DT tendrá en claro los 11 de pique. Avanzando a semifinales, Nacional se aseguró un puesto en la definición. Si es eliminado en la secuencia que viene, tendrá derecho a afrontar dos partidos con el campeón de los play off, teniendo en cuenta que fue primero en el Acumulado.

El «muy bien» de Izaguirre y la bajante de Mauro Melo

Sábado a la noche, para disputarse los primeros dos partidos de vuelta, con Nacional-Salto Nuevo primero y Gladiador-Universitario después. El control de MARCELO IZAGUIRRE para tricolores y albiverdes, admite la valoración general.

Respondió en todos los planos esenciales y con un aspecto no menor: es de los que luce más sólida aptitud física. No se le va el partido de las manos, por su cercanía geográfica con las situaciones capitales de juego. La sensación es una: se ganó una plaza, con las mira puesta en los partidos que vienen, En tanto MAURO MELO, volvió a repetir en Gladiador-Universitario, un hecho que le es común: plantea garantía en la acción en el primer tiempo y en la recta complementaria, va mermando nivel, PORQUE MÁS HABLA DE LO QUE DIRIGE. Dicho de esta manera y sin maquillaje, como para que se entienda bien. Cae en la arrogancia y lo supera el personaje. Los primeros tiempos del artiguense con jerarquía declarada. En la recta final, esa misma jerarquía termina aterrizada. Tendrá que rectificar actitudes. Tiene todo para hacerlo.

Liffa Salto; La República y Remeros; ¡y solo vale de a cuatro!

Los partidos que pasaron en el fútbol de la LIFFA Salto, Cuartos de Final del Campeonato Clausura, con tres ganadores y un empate. En el caso de La República y Club Remeros Salto llegaron a cuatro goles en sus respectivos partidos, mientras Salto Uruguay se impuso por diferencia mínima. Una manera de tener en cuenta, la fecha en síntesis.

Salto Uruguay 2 Gladiador 1.

La República 4 La Cafetera 1.

Club Remeros 4 Liverpool 1.

VJ Sénior 2 Orso Bianco 2.

Liga de Fútbol Sénior: Cerro, el que más goleó y llegó a 10

Con la Divisional «A» al margen, la disputa de las tres restantes en la Liga Salteña de Fútbol Sénior y un resultado para el apunte: con Cerro jugando y goleando en la Divisional «C». En tanto en la «B», no faltaron quienes consumaron cinco goles. Son los resultados que se generaron y son las fechas que vendrán.

Un chasco de 0 a 0

En un partido chato y con pocas emociones, Deportivo Maldonado y Atenas no se sacaron diferencias por la primera final de los playoff de la Liga de Ascenso Profesional, que otorga el tercer y último ascenso a la Primera División. El próximo sábado, con 90 minutos más de fútbol, se definirá todo.

Estadio Burgueño de Maldonado. Juez: Bruno Sacarelo. Asistentes: Franco Mieres y Juan Álvarez. DEPORTIVO MALDONADO: Adriano Freitas, Santiago Cartagena, Hernán Petryk, Hernán Menosse, Facundo Tealde, Santiago Ramírez (77′ Ángel Rodríguez), Lucas Núñez (13′ Sebastián González), Maximiliano Noble, Matías Espíndola, Elías De León (88′ Luciano Aberasteguy) y Renato César (46′ Nicolás Toloza). Director técnico: Gabriel Di Noia. ATENAS: Francisco Coirolo, Geovani Prado, Gonzalo Andrada, Luis Maldonado, Rodrigo Viera (84′ Juan Pablo Plada), Fernando Chavez, César Nunes, Fernando Souza, Agustín Da Rocha (63′ Sebastián Cal), Mariano Aguilera (88′ Denilson Rodríguez) y Ramiro Quintana. Director técnico: Juan Carlos Carrasco.

