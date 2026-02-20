Mateu: «Hoy la ganadería permite proyectar con tranquilidad»

Continúa el buen momento de firmeza y expectativas positivas para el mercado ganadero, impulsada por un mercado internacional demandante, valores sostenidos y, en las últimas horas, por un factor clave: el regreso de las lluvias en el norte del país.

Así lo analizó Roberto Mateu, integrante y martillero de Ganadera del Norte, quien destacó que las precipitaciones registradas especialmente en el departamento de Artigas y la región norte permiten recuperar tranquilidad en los sistemas productivos.

Según explicó, el verano venía mostrando un escenario exigente por los calores prolongados, sobre todo en suelos superficiales donde el forraje se resiente rápidamente ante la falta de lluvias. En ese sentido, las actuales precipitaciones permiten consolidar la disponibilidad de pasto y mejorar las perspectivas para el cierre de la estación.

En materia comercial, Mateu remarcó que el momento es destacado por la continuidad de valores altos en el tiempo, algo que no siempre ocurre en los ciclos ganaderos. A esto se suma una demanda sostenida tanto de la industria como del mercado externo.

La exportación en pie continúa operando con fuerza, mientras que la colocación de carne mantiene buenos niveles, generando presión compradora sobre la hacienda disponible. En ese contexto, hoy se observa más demanda que oferta, lo que sostiene la firmeza del mercado.

Además, el operador destacó que el buen momento no se limita a los vacunos, sino que también alcanza a los ovinos y a la lana, generando un escenario integralmente favorable para el rubro.

Productores con mayor capacidad de proyección

Otro aspecto que subrayó es el impacto financiero positivo para los productores. Tras varios años complejos, el actual contexto permite recomponer capital, planificar inversiones y proyectar los sistemas productivos con mayor previsibilidad.

En ese sentido, indicó que quienes mantuvieron su apuesta productiva hoy están viendo resultados concretos.

Expectativa por próximos remates

El martillero también adelantó una intensa agenda comercial, con especial atención en la actividad que realizará el consorcio Lote 21 en el marco de la Expo Durazno, donde se desarrollará el remate Angus 21 en conjunto con la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus el próximo viernes 27 de febrero.

