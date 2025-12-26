Más gasto, menos competitividad: la mirada de Federación Rural sobre el Presupuesto

La Federación Rural del Uruguay (FR) expresó su preocupación por el rumbo fiscal y productivo del país tras analizar la Ley de Presupuesto Nacional 2025–2029, advirtiendo que se apoya en un escenario excesivamente optimista de crecimiento económico, con una expansión sostenida del gasto público que introduce riesgos fiscales relevantes y compromete la competitividad del sector agropecuario.

Según el informe difundido por la gremial, el Presupuesto proyecta un nuevo aumento real del gasto del Estado durante todo el período, reafirmando una tendencia de expansión del tamaño del sector público, acompañada por mayor endeudamiento y persistencia del déficit fiscal. Como consecuencia, señalan, se consolida un país “estructuralmente caro y cada vez menos competitivo”, con impacto directo sobre los sectores exportadores.

Coyuntura favorable, sin mejoras estructurales

Desde la Federación Rural se reconoce que el crecimiento reciente de la economía ha estado sostenido por condiciones excepcionalmente favorables, como un clima propicio para la producción, precios internacionales elevados de las materias primas y muy buenos rendimientos agrícolas. No obstante, advierten que se trata de factores coyunturales y no de mejoras estructurales.

“El problema es que el Presupuesto no promueve un crecimiento sostenido ni impulsa las reformas necesarias para avanzar hacia un Estado moderno, austero y eficiente”, señala el documento. Por el contrario, afirman que el país queda más dependiente de factores externos, debilitando su capacidad de competir y crecer de forma genuina.

Impacto en el sector productivo

La gremial agropecuaria subraya que Uruguay enfrenta desafíos estructurales en la producción de alimentos, con altos costos internos que erosionan la competitividad frente a otros países productores. A esto se suma un atraso cambiario persistente, que según proyecciones podría agravarse durante el quinquenio, afectando los márgenes de los productores y la capacidad exportadora.

En este contexto, la Federación Rural sostiene que el Presupuesto no aborda los problemas de fondo que condicionan el desarrollo del sector agropecuario, considerado estratégico para la economía nacional.

Planteos no contemplados

En su análisis, la FR también compara los planteos realizados durante la discusión presupuestal con el resultado final de la ley, concluyendo que la mayoría de sus propuestas no fueron incorporadas.

Entre los puntos no considerados se encuentran: Declarar la erradicación de la bichera como política de Estado. Destinar recursos del fideicomiso de salud animal a investigación y enfermedades prevalentes. Asignar una mayor proporción del Fondo de Clima y Naturaleza al sector agropecuario. Evitar la creación de un nuevo impuesto a los fitosanitarios, finalmente incorporado al Presupuesto y Modificaciones planteadas en organismos como INIA, INC y el Observatorio de Campo Natural.

Solo algunos temas registraron avances parciales, como la creación de ámbitos de discusión, sin resoluciones de fondo.

Sanidad y cadena cárnica

En paralelo, la Federación Rural difundió su informe semanal al 19 de diciembre de 2025, donde abordó la problemática de los residuos de garrapaticidas en carne, planteando la necesidad de reforzar la concientización de los productores, exigir planillas sanitarias actualizadas, mejorar el etiquetado de productos veterinarios y fortalecer el sistema VIGÍA SANITARIO.

Asimismo, reclamó avanzar hacia una trazabilidad más profunda, que permita detectar posibles infracciones y proteger la cadena cárnica, uno de los principales pilares de las exportaciones del país.

Llamado a la reflexión

En síntesis, la Federación Rural lamenta que durante el tratamiento presupuestal se hayan priorizado otros intereses por sobre el desarrollo del sector agropecuario, y advierte que el país vuelve a postergar la discusión de temas estructurales clave para su competitividad.

“Con espíritu de colaboración, pusimos sobre la mesa planteos razonables para el desarrollo del sector y del país”, señala el documento, confiando en que estas advertencias sean consideradas en futuras instancias de discusión parlamentaria y de política pública.

