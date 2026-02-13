⚽ Un Salto para la historia: ¡Llenaban el Bernasconi!

Cuando los registros gráficos van y vienen, a partir de una toma gráfica se puede recrear un tiempo determinado que se convirtió en jalón, en referencia a una historia. Por eso, este salto en básquetbol de principios de los años 90 SIMPLEMENTE MARCÓ UNA ÉPOCA.

Los rescates no faltaron de algunos de esos protagonistas. No solo fue la conquista de torneos regionales o nacionales, sino que encendió la más generosa de las convicciones: se puede brillar desde lo técnico, para que el resultado amplifique la ocasión.

Este salto de principios de los 90, cuando toda escena de Litoral o Nacional se jugaba en el Estadio Municipal «Arnoldo Bernasconi», la roja de la «S», pasando por esa razón de ayeres, llenaba el Bernasconi.

Parados, de izquierda a derecha: Marcelo Rosas, Juan Toriani, Rafael Izaguirre, Ramiro Cortez, Pascual Formiliano.

Hincados: Omar Martínez (equipier), Álvaro Silva, Diego Vargas, Sergio Guardia y Fernando Vargas.

La suma de talentos y un espíritu colectivo que los animó siempre, más allá de influencias individuales, constituye un salto para la historia.

⚽ Diego, así de zurda…

«A mí nunca me ponen entre los mejores pateadores. La diferencia con el resto es que yo le pegaba de derecha e izquierda. No digo si soy el mejor o no; no me interesa serlo. Lo que me llama la atención es que mucha gente habla y no me pone entre los pegadores. ¿Cristiano? Le pega muy bien, pero no le pegaba desde tan lejos. De zurda y a 35 metros tengo muchos» — Diego Forlán, en El Espectador. Después de todo, no por nada fue elegido el mejor de todos en el Campeonato Mundial de Sudáfrica 2010, por encima, obviamente, de los salteños Cavani y Suárez.

⚽ Se va la segunda

⚽ Partidos del Campeonato Uruguayo 2016 – Torneo Apertura (Segunda fecha, viernes 13 de febrero)

Partido Estadio Hora Juez Asistentes Cuarto árbitro VAR

Cerro Largo vs Wanderers Estadio Ubilla de Melo 19:00 Leandro Lasso Mathías Muniz, Carlos Roca Elías Lorenzo Diego Riveiro, Santiago Fernández

Liverpool vs Defensor Sporting Parque Viera 21:30 Gustavo Tejera Andrés Nievas, Amador De Prado Anahí Fernández Antonio García, Javier Irazoqui



⚽ Está lesionado, desde mayo, no juega y Peñarol lo quiere

Jonathan Rodríguez, cada vez más cerca de cumplir su deseo de volver a vestir la camiseta de Peñarol. Su representante acordó la rescisión de contrato con el club Portland Timbers (Estados Unidos) y se reunió con dirigentes aurinegros para definir pormenores de su incorporación al plantel. Las negociaciones están avanzadas y se espera concreción en los próximos días.

Actualmente reside en el departamento de Florida y realiza los trabajos de rehabilitación de la operación de rodilla bajo la supervisión de un personal trainer. Le resta aproximadamente un mes y medio para culminar la recuperación, por lo que el último período lo efectuará bajo la supervisión de la sanidad de Peñarol.

El delantero de 32 años está inactivo desde mayo. En filas de los aurinegros debutó en el primero en enero de 2013; en su primer ciclo completó 49 partidos, convirtió 20 goles y brindó 11 asistencias. Fue transferido en junio de 2014 a Sporting Braga (Portugal), club donde inició una exitosa carrera en el exterior con pasos de alto nivel en Benfica (Portugal) y en América (México).

¿Qué tanto talento tiene?

Iván Rossi, talento y fútbol para Danubio. El volante de 32 años rescindió su vínculo con Juventud debido a inconvenientes de convivencia con su compatriota Sebastián Méndez, entrenador pedrense. Rápidamente aceptó la propuesta de otro compatriota, el técnico Diego Monarriz, para incorporarse a filas de Danubio. En las próximas horas firmará contrato, solicitará transferencia y se unirá al plantel franjeado, llegando para cubrir la baja del también argentino Ignacio País, que se marchó a Banfield.

