Martina Requelme, confirmada en la Selección Uruguaya de Remo

Una salteña nos representará en Brasil

Martina Requelme fue confirmada en la Selección Uruguaya de Remo y representará al país en el Campeonato Sudamericano de marzo en Porto Alegre.

El proceso de selección rumbo al Campeonato Sudamericano de Remo, que se disputará en el mes de marzo en Porto Alegre, Brasil, comienza a tomar forma y deja una noticia destacada para el deporte salteño. Tras intensas jornadas de entrenamiento y evaluaciones, Martina Requelme, fue confirmada como integrante de la Selección Uruguaya de Remo que competirá en el certamen continental.

Durante el último fin de semana, una delegación del Club Remeros Salto se trasladó a la ciudad de Mercedes para participar de una concentración clave junto a atletas de distintos puntos del país. Allí se llevaron a cabo entrenamientos específicos y pruebas selectivas que fueron determinantes para definir la nómina final de remeros que vestirán la camiseta celeste en Porto Alegre. En ese exigente contexto, Martina Requelme logró destacarse y asegurar su lugar entre las elegidas.

La presencia salteña en este proceso fue significativa. Junto a Martina Requelme entrenaron Valentín de Mattos, Santino Volpi, Jacinto Guarino y Nicolasa Ordeix, todos acompañados por Frank Piñón, entrenador del Club Remeros Salto y también integrante del cuerpo técnico de la selección nacional. El trabajo realizado en Mercedes permitió medir el nivel competitivo de cada atleta, ajustar aspectos técnicos y consolidar el rendimiento individual y colectivo.

Un desafío continental de alto nivel

El Campeonato Sudamericano de Remo, organizado por la Confederación Sudamericana de Remo (CSAR), reúne anualmente a las mejores selecciones de la región en distintas categorías. Es una de las competencias más importantes del calendario continental y representa una oportunidad clave para medir el desarrollo deportivo frente a potencias regionales como Brasil, Argentina y Chile.

La ciudad de Porto Alegre, sede habitual de este certamen, ofrece un escenario exigente desde lo técnico y físico, donde cada regata se define por mínimos detalles. Representar a Uruguay en esta instancia es motivo de orgullo y una experiencia invaluable para el crecimiento deportivo de los atletas.

Para Martina Requelme, la confirmación en la Selección Uruguaya marca un paso fundamental en su carrera deportiva y, al mismo tiempo, un nuevo motivo de satisfacción para el Club Remeros Salto, que continúa consolidándose como formador de talentos con proyección internacional.

