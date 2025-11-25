Martín Barreto desde Ceibal y este tiempo que es “Quedamos entre tres equipos que se armaron para ganar en OFI»

“La verdad es que estoy muy feliz por la clasificación a semifinales. No es algo que se consigue todos los días y más en un fútbol tan difícil como el nuestro. Esta serie la sacamos adelante porque en estos dos partidos hicimos mejor las cosas. Buscamos la serie de principio a fin, con errores que pagamos caros, pero lo logramos»

Ceibal. Uno de los cuatro. El de los seis puntos frente a Salto Uruguay, rescató cuatro. Los seis goles a Salto Uruguay en dos partidos, que MARTÍN BARRETO recala en aquel empate del 5 a 5. El de los fatídicos errores, después de alcanzar un terminante 3 a 0. En EL PUEBLO, el DT de Ceibal habla de lo que pasó y se va deslizando por el tiempo que vendrá. No acentúa la sentencia. Admite la complejidad que en este fútbol, nunca falta.

LA CONCENTRACIÓN PARA DECIDIR

“¿Qué hicimos mejor? Sobre todo, fuimos el equipo que generó más chances claras de gol. Propusimos, buscamos, tuvimos personalidad para ir al frente. Y defensivamente el equipo estuvo muy sólido: ordenados, intensos, comprometidos. La concentración fue determinante, especialmente porque en la ida habíamos pagado caro algunas desatenciones. Esta vez cada jugador entendió que no había margen de error, y se notó.”

EN LA HORA DEL CARÁCTER

“Además, siento que por lo hecho en el torneo acumulado, este grupo merecía llegar a semifinales. Ha sido un año largo, con muchos obstáculos, momentos buenos y otros no tanto, pero siempre con una misma identidad de trabajo. Sabíamos también que la serie iba a ser durísima por el rival que teníamos enfrente. Ellos compiten muy bien, pero el equipo respondió con carácter y hoy seguimos en la pelea por algo grande.”

ESO QUE TIENE CEIBAL….

“Ahora quedamos entre tres equipos que se armaron para ganar la OFI, clubes con gran plantel, jerarquía y nombres importantes. Pero nosotros tenemos lo nuestro. Confiamos muchísimo en este grupo, en lo que puede dar cada uno de nuestros jugadores. Además estamos en un club grande, un club cargado de historia, y esa historia también empuja. En estas instancias pesa la camiseta, pesa el sentimiento, pesa la gente que ha estado todo el año acompañando.”

….Y ESO DE QUERER SIEMPRE

“Nuestro camino no cambia: seguir trabajando como hasta ahora. Mucho sacrificio, humildad, compromiso y la ambición de querer ganar siempre. Esta clasificación nos llena de energía, pero también nos recuerda que todavía queda lo más difícil. Vamos a afrontarlo unidos, con la misma entrega que nos trajo hasta acá».

Martín Barreto, no creer en el milagro de las recetas. Siente que si la conciencia se doblega, se limita el mañana. El mañana está ahí. Nacional está ahí. Y al fin de cuentas Ceibal, no rehuye a esa creencia. La sostiene. La expone. Ceibalando desde la entrega. Desde ese carácter que el DT potencia en el elogio. Por algo llegó a donde llegó. Por eso es…este tiempo que es.

8 jugadores del plantel 2025: La selección de Rony…va queriendo amanecer

En la edición pasada del Campeonato del Litoral Norte, con la Dirección Técnica de Rony Costa, Salto alcanzó la consagración. A la hora del Campeonato del Interior, fue eliminada por Lavalleja. La selección minuana orientada por Gerardo Cano, que finalmente perdiera la final a manos de San José. Lo concreto es que Rony repite la condición de Director Técnico y en esta semana que transcurre se producirá el encuentro con el presidente de la Liga Salteña, Luis Alberto Arreseigor.

Una manera de ir definiendo aspectos básicos, de cara al tiempo que vendrá. Para el estratega, no sería mala cosa iniciar el ciclo previo la semana próxima, sumándose aquellos jugadores cuyo equipos ya no juegan en el Campeonato Salteño, los que están al margen de las semifinales y finales.

UNA BASE DE OCHO

Para tener en cuenta: el DT repetirá la citación de ocho jugadores que integraron el plantel en la edición 2024. Serán 22 o 23 en total, pero la lista que se elevará a la Organización del Fútbol del Interior, un total de 40. La decisión de incluir dos goleros, uno de ellos, cien por ciento cantado: Fernando Nicolás Sánchez de Gladiador. En esta semana, los contactos con jugadores se prolongarán, siempre tratándose de aquellos equipos que ya no juegan. El Campeonato del Litoral Norte despuntará el 10 de enero, teniendo en cuenta que no se jugarán partidos entre semana.

Aquella eliminación en Minas y fue 2 a 0

Ocurrió en abril de este año, cuando Salto fue a jugar en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas, el partido de vuelta en semifinales de la Copa del Interior. El resultado final de 2 a 0 a cuenta del local, implicó la eliminación de la selección salteña orientada por Rony Costa. Los goles de Lavalleja fueron obra de Lucas Velásquez a los 63′ y Andrés Berrueta a los 94′. Desde la colección de EL PUEBLO, es del caso rescatar la integración de Salto, en los umbrales de una nueva nómina para el torneo que se vendrá: Nicolás Sánchez; Juan De los Santos, Junior Rodríguez, Ignacio Bueno (73′ Gabriel De Souza),Nicolás Cáceres, Alán Aranda, Matías Batista, Nicolás Fagúndez, Agustín Custodio, (66′ Carlos Núñez) Gabriel Tavárez (66′ Santiago Díaz), Braian Rodríguez.

