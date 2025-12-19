Martín Barreto, Ceibal y el mandato.»Hay que poner alma en cada pelota; es lo que vale»

«De la recuperación a los trabajos tácticos, bajando los decibeles a algunos errores que cometimos.

Lo tenemos claro: el sábado nos jugamos el año. Es el partido del campeonato. Sabemos también de

la diferencia de goles que tenemos que alcanzar. Pero el hecho es uno: somos el equipo más goleador

del año y tenemos al goleador del año.

Estamos convencidos de que podemos lograr lo que vamos a buscar. Recuperamos a Ariel Rivero, que

no jugó en el partido de ida por acumulación de tarjetas amarillas. Iremos con todo lo que tenemos».

Martín Barreto.

El Director Técnico de Ceibal.

El partido que pasó. El partido que viene.

Sabe de la encrucijada en el horizonte inmediato. Será ganar y será plantear la diferencia de goles.

Por eso, desde el plano de la teoría, se proyecta el mañana. Nacional está ahí nomás.

Pero Ceibal también.

⚽ LA FALTANTE EFICACIA

«Creeo que hicimos un gran segundo tiempo, hasta que el partido se paró por el llamado del VAR.

Se frenó el partido, porque estuvo casi seis minutos sin jugarse. Hasta ese momento fuimos superiores

al rival. Nos faltó efectividad y creatividad en el ataque.

Por momentos se veía que podía caer el gol nuestro. No estuvimos al margen de esa posibilidad. En el

primer tiempo nos costó un poco pararnos. Después ajustamos y ellos cambiaron la idea de juego, a tal

punto que salieron únicamente con un punta. El gol de Nacional fue un descuido nuestro y terminó

definiendo Aranda.

Nos costó ser claros en la ofensiva. A eso lo reconozco, pero no nos faltaron ocasiones. Merecimos algo

más. Pero en el fútbol no se trata de merecer, sino de concretar. Me fui conforme porque trabajamos

bien el partido. Ahora nos queda ir a buscar el juego, a meterle ritmo, a meterle intensidad al partido».

🔍 UNA CUESTIÓN DE CONVENCIMIENTO

El 1 a 0 tricolor en el partido de ida. La mínima diferencia que obliga a Ceibal a patentar una diferencia

de dos goles. El plantel que entrenó ayer y que vuelve hoy, mientras Ariel Rivero recupera la condición

de titular.

Para el DT en EL PUEBLO, las medias tintas naufragan. Para el DT es el partido en que no hay

margen para la duda. O se reabre la ilusión. O cae sometida.

«El aspecto físico juega mucho, juega demasiado. En algunos jugadores pesó el primer partido, pero en

general respondimos sobre la base de lo que pretendimos, a pesar de los días en que permanecimos al

margen de los entrenamientos. Regulamos la energía y fuimos ajustando en base a lo que el rival también

propuso.

Estamos convencidos de lo que viene, convencidos del grupo, del apoyo de la gente que será tan importante

como siempre. De lo que no tengo dudas: vamos a poner el alma en cada pelota. Es lo que vale. Jugar mucho

con el corazón y pelearla hasta el final. Tenemos con qué y estamos convencidos de que podemos.

No estamos caídos. Ni mucho menos».

—ELEAZAR JOSÉ SILVA—

🕰️ Desde el ayer….

«Respeten nuestra historia»

No faltaron en Ceibal quienes le pusieron acento a la última consagración como Campeón Salteño.

Ocurre que son tres años de aquel 2022 en que el equipo orientado por José Enrique García alzó la Copa.

Fue la séptima ocasión en que Ceibal se convirtió en Campeón Salteño. De ese rescate surge la ilusión

ampliada para que «este sábado, nos juntemos otra vez para ayudarnos entre todos para que alcancemos

lo que vamos a ir a buscar».

Desde las redes sociales se apunta a que «no estamos muertos. Respeten nuestra historia».

Ayer, 18 de diciembre, fue el día de la evocación de aquel partido final ante Universitario, que empataron

1 a 1, con goles de Fabio Andrés Rondán y George dos Santos. El tiempo suplementario sin ventaja

para ninguno y, a la hora de los penales, la decisión desnivelante del Ceibal Campeón.

🏆 Equipo campeón 2022 Jorge Fleitas Enzo Suárez Pablo Malinovsky Franco González Mauricio Amaro Sebastián Menoni Facundo Moreira Andrés Rondán Agustín Suárez Fabio Rondán Braian Rodríguez

🧤 De Salto Uruguay a la selección: ellos, los dos

Habría que ahondar en la estadística para captar una situación como esta, si de goleros de Salto Uruguay

se trata, afectados a las selecciones salteñas que apuntan, en una primera instancia, al Campeonato de la

Confederación del Litoral Norte.

A cuenta de los mayores aparece Joaquín González, mientras que en la Sub 18 que orienta Wilson

Cardozo, el turno es de Alejo Mussetti.

En la historia de las selecciones mayores de Salto, es del caso establecer el aporte de Salto Uruguay

en materia de goleros, entre otros, Juan José Bourdín, Julio «Yuyo» Da Silva y Martín Ferrando

como expresiones salientes.

«Coyungo» Bourdín se suma al combinado en la década de los 60, mientras que Salto fue Campeón

del Litoral por última vez en 1971, con la Dirección Técnica de Raúl Banfi.

