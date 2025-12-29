Maroñas se tiñó de ‘naranja’

Luis Alberto Cáceres ganador de las estadísticas 2025



Por quinta vez en su carrera, Luis Alberto Cáceres se quedó con las estadísticas del turf uruguayo, consagrándose como el jockey con mayor cantidad de triunfos de la temporada 2025. El logro se concretó en el Hipódromo de Maroñas, principal escenario hípico del país, junto al Hipódromo de Las Piedras, aunque con especial protagonismo del circo capitalino.

El salteño protagonizó una definición apasionante el pasado sábado, donde logró tres victorias en la jornada, resultado clave para despegarse definitivamente en la tabla anual. Esa cosecha le permitió sacar una ventaja imposible de descontar para su inmediato perseguidor y asegurarse, una vez más, el premio mayor. Nacido en Campo de Todos, Cáceres continúa escribiendo páginas doradas en la historia del turf nacional, imponiéndose en una competencia cada vez más exigente, donde participan jockeys de primer nivel, muchos de ellos provenientes de Brasil, que llegan a Maroñas en busca de protagonismo. Las tres carreras ganadas el sábado fueron el reflejo de una campaña sólida, regular y contundente. Un triunfo implacable que confirma por qué Cáceres es considerado el mejor jockey del país en la actualidad. Un salteño que festeja en la capital, que sigue cruzando el disco antes que nadie y que, temporada tras temporada, continúa haciendo historia en el turf más importante del Uruguay. Los años dónde Cáceres ganó las estadísticas; 2013, 2015, 2016, 2017 y 2025.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/16hj