María Rosa Soria, encargada de la Estación Meteorológica

Una designación que asegura continuidad y experiencia

María Rosa Soria es la actual encargada de la Estación Meteorológica de Salto tras 17 años de trayectoria

Con una trayectoria de 17 años en el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), María Rosa Soria asumió recientemente como nueva encargada de la Estación Meteorológica de Salto ubicada dentro del predio del aeropuerto internacional de Nueva Hespérides.

Su designación se da tras la jubilación de Sergio Arizcorreta a quien desde nuestro trabajo de comunicadores agradecemos especialmente por su excelente disponibilidad de atendernos siempre que lo requerimos brindando la información solicitada , deseándole el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su vida.

- espacio publicitario -

Soria ya venía desempeñando funciones de responsabilidad, subrogando el cargo desde comienzos del año pasado, proceso que culminó con su confirmación oficial en noviembre.

Qué se hace en la Estación Meteorológica de Salto

“Acá lo que se hace es observar el estado actual del tiempo. Se registran las variables meteorológicas, los fenómenos y todo lo que está sucediendo”, explicó la encargada al detallar el trabajo cotidiano que se desarrolla en la estación.

La ubicación geográfica, dentro del predio aeroportuario y al sur de la ciudad, hace que los registros correspondan a esa zona específica. “Por eso a veces se dan diferencias con la temperatura que se percibe en la ciudad”, aclaró.

La reciente ola de calor y los registros máximos

Durante la última ola de calor que afectó a la región, la estación de Salto cumplió un rol clave en el monitoreo de las condiciones extremas. Según indicó Soria, el día de mayor impacto fue el 27 de enero cuando la sensación térmica se ubicó cerca de los 38 grados.

“Al estar en una zona más despejada, de campo, muchas veces la temperatura es menor a la que se siente en la ciudad”, explicó, aportando contexto a la percepción térmica de esos días.

Trabajo continuo los 365 días del año

Actualmente la estación cuenta con cuatro funcionarios que trabajan todos los días del año, sin excepción. El horario habitual de observación va desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas, cumpliendo tareas rutinarias de observación, registro e informe.

Además, los jueves y domingos, cuando opera el vuelo Montevideo–Salto, se realizan observaciones en tiempo real que se publican directamente en la web.

“De todas formas, Salto siempre tiene datos porque cuando no hay personal trabajando, funcionan las estaciones automáticas”, señaló.

Tecnología, estaciones automáticas y observación convencional

En cuanto al equipamiento, Soria destacó que el trabajo se ha ido modernizando progresivamente. Actualmente funcionan dos parques meteorológicos uno convencional y otro automático.

En el parque convencional, los observadores utilizan instrumentos tradicionales para medir temperatura, humedad y otras variables. En paralelo, la estación automática recopila datos de forma continua, fundamentales para informes técnicos y aeronáuticos.

“La idea es seguir avanzando en automatización, aunque la observación humana sigue siendo fundamental”, afirmó.

Acceso público, web y aplicaciones

La información generada en la estación está disponible a través de la página web de Inumet, donde se puede acceder a mapas con datos en tiempo real de todas las estaciones del país. Allí se distinguen las estaciones automáticas y las que cuentan con observadores.

«Además, Inumet dispone de aplicación móvil donde se pueden consultar pronósticos, estado actual del tiempo y advertencias meteorológicas, incluso configurando notificaciones automáticas. A esto se suma la presencia en Instagram, Facebook y X ampliando el alcance de la información.

Un espacio que también cumple una función educativa

La estación también recibe visitas didácticas de escuelas y liceos. «Si bien se requiere autorización previa por estar dentro del predio aeroportuario y realizar un trámite con Policía Aérea, siempre se gestiona y no ha habido inconvenientes”,dijo Soria.

“El interés de los centros educativos es grande, con agenda preia ienene scuelas y liceos a conocer el lugar y como funciona”, señaló.

María Rosa Soria recordó que lleva 17 años trabajando en Inumet y que asumió la responsabilidad de la jefatura tras el quebranto de salud de Sergio Arizcorreta y su posterior jubilación. “Hace un año que estoy a cargo, primero subrogando y desde noviembre de forma efectiva”, explicó.

Mirando hacia adelante, uno de los principales objetivos es incorporar más personal, lo que permitiría avanzar hacia una cobertura de 24 horas de observación fortaleciendo aún más el servicio meteorológico para Salto y la región.

Con experiencia, compromiso y profundo conocimiento del trabajo diario, María Rosa Soria inicia esta nueva etapa al frente de la Estación Meteorológica de Salto, asegurando continuidad y calidad en un servicio esencial para la comunidad.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/gtsh