María Noel Sterla: la profesora que los alumnos eligieron homenajear (II)

- espacio publicitario -

Cada historia de vida tiene algo para contar. Cada una es única, nos deja enseñanzas, reflexiones y momentos que merecen ser recordados. Hay vivencias que marcan, que conectan a las personas de una manera especial, y esta es una de ellas.

Hoy vamos a compartir la segunda parte de esta linda historia, que nació del pedido sincero y sentido de los alumnos del Polo Educativo Tecnológico Salto.

Para nosotros fue verdaderamente emocionante poder seguir siendo parte de cada sorpresa que esta clase quiso realizarle a su profesora de Teoría del Turismo de Geografía Ambiental, donde cursan segundo año de Bachillerato en Turismo, Hospitalidad y Ocio.

- espacio publicitario -

Se trata de esos gestos que nacen del cariño, del reconocimiento y del agradecimiento, y que sin duda dejan huella tanto en los estudiantes como en quienes los acompañan día a día.

Llegamos al salón, donde nuevamente fue momento de sorpresa para María Noel. Allí los alumnos proyectaron un video donde mostraban momentos compartidos junto a ella, su profesora. Fue un momento muy emotivo.

Luego, dos de los alumnos leyeron un poema:

Noel,

en tu nombre cabe la luz

que abraza los días cansados

y despierta ganas nuevas.

Sos pausa suave

y también impulso,

sos palabra que acompaña

y mirada que entiende.

En cada gesto tuyo

hay un refugio,

una semilla de calma,

un abrazo hecho de tiempo.

Gracias por ser presencia,

por dar sin medida,

por hacer del mundo

un lugar un poquito más amable.

Para vos,

que con tu simple existir

encendés esperanzas.

Y llegó el momento de escuchar a su profe:

Aca estamos trabajando un poco en el PET con los chiquilines acá en este momento. La verdad que fue otro día emocionante. Están María Elisa y Andrea, mis amigas, que las tengo acá presentes, y todos mis estudiantes.

Más allá de que estén solamente los chicos de segundo, también están los de primero, que ellos no son alumnos míos, pero que han pasado este año parte del tiempo con nosotros, aprendiendo con ellas dos que son justamente las profes de los chicos de primero.

Me enorgullece que estén todos acá, agradecer nuevamente. La verdad es que estoy emocionada, esto fue terrible sorpresa, y lo del video, que la verdad que fueron nuestras salidas este año… agradecerles nuevamente.

¿Este es el último año con ellos?

– Sí, es el último año que tengo con ellos, pero ya les dije esto: el próximo año me van a tener en las distintas actividades para lo que ellos necesiten, los proyectos, acá estaré presente.

¿Qué es lo que más vas a extrañar de los alumnos?

– Todo. No te puedo decir… es el día a día. A veces nos mandamos un mensaje: «Miren que mañana tenemos tal cosa», y creo que van a seguir en los grupos.

En la muestra pudimos ver que hasta la inspectora de acá, la inspectora Farías, estuvo hablando mucho con los chiquilines y conmigo, haciendo que el turismo siga para adelante, que estos gurises salgan con algo.

Para culminar la nota, es momento de que vos, profesora, les digas algo a ellos ya que están todos.

– Agradecerles, agradecerles todo este tiempo, todo este año que pasó, que transcurrió. Son chiquilines que han luchado. A algunos que están acá les dije: bueno, vengan en diciembre para que vengan el poco tiempo que les quede, y asistan, y que puedan salir adelante en este transcurso de lo que queda. Agradecerles nuevamente porque realmente me han dejado una huella ellos.

Cuando comenzaste con la docencia, ¿pensaste que algún día te podría pasar todo esto?

– Nunca. La verdad que nunca. Siempre la he luchado, desde que empecé hasta el día de hoy. Siempre luchando para y por los chiquilines, y esto es lo que queda, que se ve que sembré algo. La verdad que es imponente, no tengo palabras para decirte.

Hay momentos que no se repiten, instantes que quedan suspendidos en la memoria como un abrazo que uno vuelve a sentir cada vez que los recuerda. Lo vivido en este homenaje no fue simplemente una sorpresa: fue la confirmación de un camino construido con dedicación, respeto y cariño. María Noel no solo enseñó contenidos; enseñó a creer, a esforzarse, a confiar en uno mismo. Y sus estudiantes, con cada gesto, demostraron que la huella que ella dejó es tan profunda como genuina.

En cada mirada emocionada, en cada palabra temblorosa, en ese video lleno de vivencias compartidas, se reflejó algo que no puede explicarse del todo, pero sí sentirse: el valor de la docencia cuando se ejerce desde el alma. Los chiquilines, entre risas, proyectos y aprendizajes, encontraron en ella una guía, un sostén y, sobre todo, una presencia que hizo sus días más amables.

Mientras este ciclo se cierra, lo que permanece es el lazo humano, ese que no entiende de calendarios ni de horarios. Porque cuando una profesora acompaña de verdad, inspira de verdad y se entrega de verdad, lo que sucede es esto: la semilla germina y florece en quienes la rodean. Y así, aun cuando el año termine, lo aprendido —y lo sentido— seguirá caminando con ellos.

En definitiva, este homenaje fue más que un gesto: fue un gracias enorme, sincero y necesario. Un reconocimiento a una mujer que, con su entrega cotidiana, transformó un aula en un espacio de crecimiento. Y si algo queda claro después de este día, es que las historias más lindas no se escriben solo con palabras, sino con vínculos. Vínculos que, como este, perduran y siguen iluminando los pasos de quienes se atrevieron a vivirlos.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/dtpb