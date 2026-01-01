María Mercedes de los Santos López (Q.E.P.D.)

Falleció el 1 de Enero de 2026 a los 73 años.
Casa de duelo: Beyava 277, entre Ramírez y Solís
Sepelio efectuado en Cementerio Central.
Empresa Oliden
