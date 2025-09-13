back to top
MARÍA MERCEDES CORREA TAFERNABERRY (Q.E.P.D.)

Falleció hoy, 13 de septiembre de 2025, a los 64 años de edad.

Su esposo: Luis Enrique Chaparro. Sus hijos: Lucía, Agustín, Katherin, Lucas, Cristian, Daniel, Ana, Patricia, Fernando, Fabricio, Dionisio, Lorena. Sus nietos y sus respectivas familias participan con profundo pesar dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse hoy hora 13:300 en Cementerio Central.

Casa de duelo: Juan H. Paiva 351.

Velatorio: Brasil 731 – Sala 2.

COMPLEJO VELATORIO RÉQUIEM


