MARÍA MERCEDES CORREA TAFERNABERRY (Q.E.P.D.)

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/z4eh
Falleció hoy, 13 de septiembre de 2025, a los 64 años de edad.
Su esposo: Luis Enrique Chaparro. Sus hijos: Lucía, Agustín, Katherin, Lucas, Cristian, Daniel, Ana, Patricia, Fernando, Fabricio, Dionisio, Lorena. Sus nietos y sus respectivas familias participan con profundo pesar dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse hoy hora 13:300 en Cementerio Central.
Casa de duelo: Juan H. Paiva 351.
Velatorio: Brasil 731 – Sala 2.
COMPLEJO VELATORIO RÉQUIEM
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/z4eh