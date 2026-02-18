María Mattos será jurado de Angus en la Expo Durazno

La directora de Cabaña Bayucuá, María Mattos, y ex presidenta de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus, fue designada por la gremial como jurado para la próxima edición de Expo Durazno, que se desarrollará del 26 de febrero al 1° de marzo.

Según lo compartido por la Sociedad de Criadores, Mattos destacó la evolución que ha tenido la raza en Uruguay, adaptándose a las necesidades del mercado y a los sistemas productivos. “Ser jurado de Durazno es un honor y un gran desafío, porque hoy la exposición está posicionada entre las mejores por cantidad y calidad de animales”, señaló.

Con experiencia previa en la jura de esta muestra, remarcó el avance constante del Angus. “En Uruguay ha sido especialmente positivo, no solo en volumen, sino sobre todo en calidad”.

- espacio publicitario -

Actualmente, explicó, puede hablarse de un Angus tipo uruguayo, caracterizado por su adaptación a una ganadería netamente pastoril.

“Buscamos animales de tamaño mediano pero muy pesados, profundos, con buena musculatura y facilidad de engorde. Queremos vacas rústicas y longevas, capaces de producir bien en campo natural y de generar novillos eficientes tanto a pasto como en corral, con excelente calidad de carne”.

Mattos también subrayó la importancia de la adaptación climática. “Necesitamos animales con buen pelo para el invierno, pero que pelechen rápido, porque nuestros veranos son muy calurosos”.

En ese equilibrio entre rusticidad, eficiencia y calidad carnicera, el Angus uruguayo consolida su identidad y su protagonismo en la pista de Durazno.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/zwnv