Marcos Llemes ganó el Premio Juan Carlos Onetti 2025 y marcó un hito para la literatura salteña

El escritor salteño Marcos Llemes fue consagrado ganador del Premio Juan Carlos Onetti de Literatura 2025 en la categoría Narrativa por su obra California Baby. La ceremonia de premiación se realizó el 18 de diciembre, en el marco de la feria Ideas+, en el Parque Rodó, instancia organizada por la Intendencia de Montevideo.

Según se informó durante el anuncio oficial, esta edición del certamen contó con la participación de 620 obras inéditas, distribuidas entre las categorías de narrativa, poesía, dramaturgia y literatura infantil y juvenil. El jurado resolvió el fallo por unanimidad en todas las categorías, un dato que refuerza el peso simbólico y artístico del reconocimiento obtenido por Llemes.

El premio implica una dotación económica de 100.000 pesos y el financiamiento para la publicación de la obra ganadora a través de una editorial uruguaya independiente, lo que garantiza su circulación y llegada al público lector.

El Premio Juan Carlos Onetti es uno de los concursos literarios más antiguos y prestigiosos de Uruguay. Fue fundado en 1960 por el propio Juan Carlos Onetti y, desde entonces, es organizado por la Intendencia de Montevideo, consolidándose como una referencia ineludible del panorama cultural nacional.

California Baby se suma a una trayectoria que ya venía siendo ampliamente reconocida. Marcos Llemes ha recibido anteriormente el Premio Nacional de Literatura y el Premio Bartolomé Hidalgo, este último otorgado por la Cámara Uruguaya del Libro, distinciones que lo posicionaron entre las voces más destacadas de la narrativa uruguaya contemporánea.

Con la obtención del Premio Onetti, Llemes alcanza un logro singular: se convierte en el único escritor salteño en haber obtenido los tres premios literarios más importantes del país, consolidando no solo una carrera de proyección nacional, sino también un aporte significativo de Salto al mapa cultural uruguayo.

La noticia fue dada a conocer por distintos medios nacionales, entre ellos Montevideo Portal y la diaria, así como por los canales institucionales de la Intendencia de Montevideo, que difundieron el fallo y destacaron el nivel de participación y la calidad de las obras presentadas.

