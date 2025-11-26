Marcha en silencio por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

- espacio publicitario -

En la tardecita de este martes veinticinco de noviembre, Salto se sumó nuevamente a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La jornada convocó a decenas de personas que se reunieron en Plaza Artigas para luego iniciar una marcha en silencio por calle Uruguay, avanzando con paso firme hacia Plaza de los Treinta y Tres Orientales.

El recorrido, cargado de simbolismo, buscó visibilizar una problemática que atraviesa a la sociedad en su conjunto y que requiere acciones sostenidas durante todo el año. En el cierre, ya en la explanada de Plaza de los Treinta y Tres, se realizó la lectura de una proclama alusiva a la fecha. La lectura estuvo a cargo de Sandra Canio, comunicadora y directora de la Asociación Civil Familia Grande, quien destacó la urgencia de reforzar las herramientas comunitarias e institucionales para combatir todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Prensa La 24 estuvo presente en la cobertura y registró los momentos más significativos de la movilización. Además, se realizó una entrevista a la referente de Inmujeres en Salto, la licenciada en Trabajo Social Adriana Miraballes, quien subrayó la importancia del compromiso colectivo y el trabajo coordinado entre organismos, organizaciones sociales y la ciudadanía para avanzar hacia una vida libre de violencias.

- espacio publicitario -

El foto-reportaje refleja el clima de respeto, silencio y reflexión que acompañó cada paso de la marcha, una expresión que se renueva año a año y que mantiene viva la consigna de recordar, reclamar y transformar.

Texto e imágenes: Martín Cabrera / Prensa La 24 para EL PUEBLO

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/17kj