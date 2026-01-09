Marcha al Arerunguá: tres días para honrar la bandera federal

La actividad recorrerá unos 130 kilómetros en tres jornadas y culminará en Arerunguá con espectáculos culturales y participación comunitaria.

Del 11 al 13 de enero se desarrollará la novena edición de la Marcha al Arerunguá, una iniciativa que vuelve a poner en valor uno de los hitos fundacionales de la historia nacional: el primer izado de la bandera de la Liga Federal, realizado por el general José Gervasio Artigas el 13 de enero de 1815, tras el triunfo de Guayabos.

Según recordaron desde la organización, esta marcha comenzó a realizarse en 2017 y tiene como eje central la conmemoración de aquel acontecimiento histórico ocurrido en Paso Potrero, sitio donde hoy se levanta un monolito recordatorio. Gustavo Cuadro, integrante del colectivo organizador, subrayó que la propuesta busca mantener viva la memoria artiguista y fortalecer el vínculo con el territorio.

- espacio publicitario -

El recorrido previsto será exigente: cerca de 42 kilómetros por día, totalizando unos 130 kilómetros a lo largo de las tres jornadas. La salida está prevista para el domingo 11, a las 6 de la mañana, desde el Parque Indígena, con paso por San Gregorio y El Tala durante la tarde.

El lunes 12, la marcha continuará por la estancia Don Matías en horas de la mañana, Rincón de Valentín por la tarde y tendrá una parada en la Estancia Las Nubes. Desde allí, el martes 13 se emprenderá el último tramo hasta la Escuela Rural Nº 27 “Celeste Silva de Souza”, en la zona de Arerunguá, donde se realizará el acto central.

El coordinador de Cultura, Pablo Bonet, destacó la importancia de “recordar y darles valor a los sitios históricos de nuestra patria”, remarcando que el izado de la bandera de la Liga Federal es un hecho de enorme relevancia nacional ocurrido en un territorio que hoy pertenece al departamento de Salto.

La jornada del martes 13 incluirá además actividades culturales abiertas a la comunidad: participará el taller de danzas del Liceo de Rincón de Valentín, actuará el grupo folclórico Fueyes Salteños y se realizará un concurso de canto amateur destinado a vecinos de la zona, con premios previstos.

Para facilitar la participación, ese mismo martes 13, a las 17 horas, partirá un ómnibus desde el Obelisco, cedido por la CTM de Salto Grande, que trasladará a quienes deseen sumarse a la conmemoración, con retorno a la ciudad el mismo día.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/8hvz