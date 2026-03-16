Marcela Fontes – Secretaria Nacional de Deportes

‘En Bote’ fue un éxito y promete volver para el 2027

La propuesta de la Escuelita de Canotaje “En Bote”, impulsada por la Secretaría Nacional del Deportes en coordinación con el Salto Rowing Club, tuvo una activa participación durante los meses de enero y febrero en la ciudad de Salto.

Durante el verano se trabajó principalmente con adolescentes, aprovechando las instalaciones y la bajada al río Uruguay que ofrece el club para el desarrollo de las actividades náuticas. En esta primera experiencia participaron más de 25 jóvenes, quienes tuvieron la oportunidad de iniciarse en el canotaje y otras prácticas vinculadas al río.

Las jornadas se desarrollaban los martes y jueves en horario matutino, bajo la conducción de docentes contratados especialmente para los meses de verano, quienes estuvieron a cargo de la formación y el acompañamiento de los grupos.

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La mayoría de los participantes pertenecen a la zona sur de la ciudad, concretamente estudiantes del Liceo Nº 4, donde la profesora Valeria Balbi busca dar continuidad a la iniciativa para que los jóvenes puedan seguir practicando los deportes náuticos que conocieron durante el verano.

Por su parte, la inspectora departamental Marcela Fontes manifestó su satisfacción por el desarrollo de la propuesta, destacando la participación de los jóvenes y el impulso que tuvo el programa gracias al trabajo de los docentes que estuvieron al frente de las actividades.

Más allá de la intención de mantener la práctica durante los próximos meses a nivel educativo, la iniciativa ya tiene prevista su continuidad para el próximo año, reafirmando el objetivo de seguir acercando a niños y adolescentes al canotaje y a los deportes náuticos en el río Uruguay.

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