Mañana con primera final deplay off: cuatro que se vienen

La imposición de Ferro Carril a primera hora y el campanazo que supuso Ceibal venciendo a Nacional por 3 a 1, para avanzar a la final de la zona de play off.

El hecho es que, tras los partidos entre Ferro Carril y Ceibal, el ganador enfrentará a Nacional, para resolver el título de Campeón Salteño.

La primera final entre Ceibal y Ferro Carril se jugará mañana y el desquite el viernes. Hoy, a la hora 19, sesionará el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, a los efectos de ratificar toda la programación que se viene. Como para ir haciendo boca, de juego en juego.

🗓️ Finales – Play Off y Campeonato Salteño ⏰ Hora ⚽ Partido Martes 23 de diciembre – Final Play Off (ida) 20.30′ Ferro Carril vs Ceibal Viernes 26 de diciembre – Final Play Off (vuelta) 20.30′ Ceibal vs Ferro Carril Domingo 28 de diciembre – Final del Campeonato Salteño — Nacional vs Ferro Carril o Ceibal Martes 30 de diciembre – Final del Campeonato Salteño — Nacional vs Ferro Carril o Ceibal

(Registro gráfico: Vicente Massarino de EL PUEBLO)

📘 Para saberlo bien

La reglamentación del torneo salteño. El sistema de disputa. Ahora que se viene la secuencia final, esencial desde EL PUEBLO tener en cuenta los pasos pendientes.

🏀 Cuando ganaba Juventus; cuando la suspensión fue inevitable: 68-65

Restaban 8 minutos 35 segundos para la conclusión del último cuarto en el rectángulo de Juventus, con el local y Ferro Carril para ir determinando quién de los dos será protagonista de la final junto a Salto Uruguay, en la finalísima del Campeonato Salteño de Básquetbol.

El hecho es que el piso del gimnasio de Juventus se fue tornando peligroso en extremo, entre la alta temperatura y la transpiración de los jugadores. Resbalar y lesionarse, una consecuencia que se evitó desde la inevitable y hasta humana decisión de los árbitros.

El capitalino Julio Dutra no lo pensó tantas veces a la hora de la toma de la posición y desde Juventus y Ferro Carril, congeniando en la misma dirección.

Cuando el partido fue suspendido, el Atlético Juventus de Luis Cuelho se imponía por 68 a 65, tras consumar una evolución notoria en su funcionamiento colectivo.

Si Juventus se queda con la victoria será finalista y, si es Ferro Carril quien vence, entonces se jugará un quinto y decisivo partido. Habrá que aguardar la decisión, si el partido se afronta hoy en esos minutos que restan o, caso contrario, se posterga para mañana.

Por lo demás, y para la mención, un atestado gimnasio de Juventus. Después de todo, la rivalidad del local y Ferro Carril es manifiesta, más la trascendencia del punto en juego.

