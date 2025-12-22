back to top
Mañana con primera final deplay off: cuatro que se vienen

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
46
Tiempo de lectura: 2 min.
Diario EL PUEBLO digital

La imposición de Ferro Carril a primera hora y el campanazo que supuso Ceibal venciendo a Nacional por 3 a 1, para avanzar a la final de la zona de play off.

El hecho es que, tras los partidos entre Ferro Carril y Ceibal, el ganador enfrentará a Nacional, para resolver el título de Campeón Salteño.

La primera final entre Ceibal y Ferro Carril se jugará mañana y el desquite el viernes. Hoy, a la hora 19, sesionará el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, a los efectos de ratificar toda la programación que se viene. Como para ir haciendo boca, de juego en juego.

🗓️ Finales – Play Off y Campeonato SalteñoHoraPartido
Martes 23 de diciembre – Final Play Off (ida)20.30′Ferro Carril vs Ceibal
Viernes 26 de diciembre – Final Play Off (vuelta)20.30′Ceibal vs Ferro Carril
Domingo 28 de diciembre – Final del Campeonato SalteñoNacional vs Ferro Carril o Ceibal
Martes 30 de diciembre – Final del Campeonato SalteñoNacional vs Ferro Carril o Ceibal

(Registro gráfico: Vicente Massarino de EL PUEBLO)

📘 Para saberlo bien

La reglamentación del torneo salteño. El sistema de disputa. Ahora que se viene la secuencia final, esencial desde EL PUEBLO tener en cuenta los pasos pendientes.

Salto Grande es energía, talento y desarrollo

🏀 Cuando ganaba Juventus; cuando la suspensión fue inevitable: 68-65

Restaban 8 minutos 35 segundos para la conclusión del último cuarto en el rectángulo de Juventus, con el local y Ferro Carril para ir determinando quién de los dos será protagonista de la final junto a Salto Uruguay, en la finalísima del Campeonato Salteño de Básquetbol.

El hecho es que el piso del gimnasio de Juventus se fue tornando peligroso en extremo, entre la alta temperatura y la transpiración de los jugadores. Resbalar y lesionarse, una consecuencia que se evitó desde la inevitable y hasta humana decisión de los árbitros.

El capitalino Julio Dutra no lo pensó tantas veces a la hora de la toma de la posición y desde Juventus y Ferro Carril, congeniando en la misma dirección.

Cuando el partido fue suspendido, el Atlético Juventus de Luis Cuelho se imponía por 68 a 65, tras consumar una evolución notoria en su funcionamiento colectivo.

Si Juventus se queda con la victoria será finalista y, si es Ferro Carril quien vence, entonces se jugará un quinto y decisivo partido. Habrá que aguardar la decisión, si el partido se afronta hoy en esos minutos que restan o, caso contrario, se posterga para mañana.

Por lo demás, y para la mención, un atestado gimnasio de Juventus. Después de todo, la rivalidad del local y Ferro Carril es manifiesta, más la trascendencia del punto en juego.

- espacio publicitario -Bloom