Maldonado fue como Salto;tenía que ganar y ganó: 2-1

El primero de los dos partidos semifinales, con Maldonado oficiando de local ante Durazno. En el Estadio del Club San Carlos, los fernandinos ratificaron su invicto como local al encadenar su séptima victoria consecutiva tras derrotar a Durazno por 2 a 1. La propuesta abierta y ofensiva de ambos bandos, aunque el cansancio mermó la intensidad en el complemento.

Durazno comenzó mejor, con un circuito aceitado entre Olivera, Seoane y García. A los 11’, Nicolás Bravo capitalizó de cabeza un centro preciso para abrir el marcador.

Tras el impacto inicial, Maldonado encontró el empate a los 27’ por intermedio de Rodrigo Pérez, luego de una destacada maniobra individual de Matías Tavárez.

En el segundo tiempo, a los 68’, Martín Manassi sentenció el pleito con una espectacular tijera que batió a Santellán. Sobre el final, Durazno careció de explosión para alcanzar la igualdad.

PARA LA HISTORIA

A los 36 minutos se produjo un hecho sin precedentes en el fútbol de OFI: la aplicación del Soporte de Video para Fútbol (FVS). El DT Pablo Aníbal De León impugnó una decisión arbitral reclamando un penal de Axel Chabat. Tras la revisión, el juez Sebastián Montenegro ratificó su decisión original, marcando el debut de esta tecnología en la organización.

EN LA SÍNTESIS

– Goles: N. Bravo (11′ DUR); R. Pérez (27′ MAL), M. Manassi (68′ MAL).

– Figuras destacadas: Los guardametas Lladó y Santellán, cuyas intervenciones evitaron un marcador más abultado.

– Nota negativa: El cierre del partido se vio empañado por incidentes y empujones entre los futbolistas de ambos planteles.

Próxima cita: El partido de vuelta se disputará el próximo domingo en el Estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno. El hecho es que Maldonado contempló el mismo imperativo que Salto: de local, solo vencer.Y venció.

Sub 18: Después del 2 a 2,»pinta» para Soriano

Maldonado logró un empate que vale oro jugando en el estadio de San Carlos por la primera semifinal de la 22° Copa Nacional de Selecciones, en categoría Sub 18. El próximo sábado 4 de abril a la hora 20:00, en el Luis Koster de Mercedes se volverán a enfrentar, lo tenía abrochado Soriano y le quitaron el triunfo en el final, la serie está abierta. Si Salto logra avanzar a la final, enfrentará al ganador de esta serie.

MALDONADO 2:

Thiago Fernández, Ciro Lazbal, Lautaro Escrich; Facundo Moreira, Carlos Rodríguez, Ian Tieri, Facundo Ávila (56 Lautaro De León), Joaquín Rodríguez (85 Cristopher Olivera), Tiago Menose (85 Jhon Delgado), Luca Ricci (69 Álvaro Recalde), y Delgado Nicolás Umpiérrez (Álvaro Pérez).

DT: Ruben Urrutia

SORIANO 2:

Bruno Rial, Ignacio Rivero (68´ Kevin Tarragona), Francisco Martínez, Facundo Arballo Axel González, Bautista Soares (68´ Santiago Viera), Agustín Godoy, Facundo Pezzoli (63 Lucas Cabrera) , Juan Pedro Pratto (79 Alen Cano) Ignacio Peduzzi y Thiago Vique (79 Nicolás Gómez).

DT: Johan Moreira Del Río

Goles: Ignacio Peduzzi 1´y Thiago Vique a los 30 minutos para Soriano; Joaquín Rodríguez a los 22´y Álvaro Pérez a los 93 minutos para Maldonado.

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De Uruguay con Argelia:es examen y proyección

En el Allianz Stadium de Turín, Italia. Uruguay cierra su gira europea enfrentando a Argelia, un rival que siempre propone un reto físico y técnico importante.

La selección de Marcelo Bielsa llega tras un empate con sabor a poco ante Inglaterra (1-1) en Wembley, donde Federico Valverde volvió a demostrar que es el motor del equipo.

Uruguay busca consolidar su idea de juego vertical antes del Mundial de junio. Bielsa sigue rotando piezas para encontrar al acompañante ideal de Darwin Núñez, quien atraviesa un saliente momento goleador.

Se confirmó la baja de Joaquín Piquerez por un problema en el tobillo sufrido ante los ingleses. Esto podría mover a Mathías Olivera al lateral y permitir la entrada de José María Giménez en la zaga.

Contra Argelia, el equipo buscará asfixiar la salida para que el balón llegue limpio a los extremos, donde la velocidad de Pellistri y Maxi Araújo podría eventualmente trascender.

LOS ZORROS DEL DESIERTO

El equipo dirigido por Vladimir Petkovic viene con el ánimo por las nubes tras golear a Guatemala. Están en pleno proceso de renovación tras la última Copa de África y ven en Uruguay el «espejo» ideal de lo que enfrentarán en su grupo del Mundial (donde comparten zona con Argentina).

Siguen dependiendo de la magia de Riyad Mahrez por banda derecha y la potencia goleadora de Amine Gouiri, quien viene de marcar un doblete.

Es un equipo que combina la disciplina táctica europea con la picardía africana. Intentarán bajarle el ritmo al partido para no caer en el juego de «ida y vuelta» que tanto beneficia a los de Bielsa.

Solo una vez



* Antecedente histórico: Solo se han enfrentado una vez (en 2009) con victoria para los argelinos por 1-0. Es una buena oportunidad para que «La Celeste» iguale el historial.

* El Factor Turín: Jugar en el estadio de la Juventus le da un marco de élite. La velocidad del césped favorecerá el traslado rápido de pelota que propone Uruguay.

* Duelo Individual: El choque entre Ronald Araújo y Amine Gouiri será para alquilar balcones. La solidez del zaguero del Barcelona contra la movilidad del atacante argelino definirá gran parte del trámite.

Horario: 15:30 (hora de Uruguay).

Rematan la 9ª

Con dos partidos pactados para hoy martes, último día del mes, el cierre de la novena fecha del Campeonato Apertura que tiene a Racing Club de Montevideo, como puntero exclusivo. Ambos juegos fueron suspendidos el pasado fin de semana, como consecuencia de las inclemencias del tiempo.

MARTES 31 DE MARZO

PROGRESO vs LIVERPOOL

Campo de juego: Parque Paladino. Hora: 11:00.

Juez: Leodán González. Asistentes: Agustín Berisso y Carlos Rocca.

Cuarto árbitro: Augusto Olmos. VAR: Diego Dunajec y Marcelo Alonso.

DEFENSOR SPORTING vs ALBION

Campo de juego: Estadio Franzini. Hora: 19:00.

Juez: Esteban Guerra. Asistentes: Héctor Bergaló y Juan Álvarez.

Cuarto árbitro: Leandro Lasso. VAR: Jonathan Fuentes y Yimmy Álvarez.

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