Maldini Campeona en el Masters de Punta del este y gran actuación del Club Remeros Salto

Se disputó el Masters de Tenis de las categorías Sub 14 y Sub 18, uno de los torneos más destacados del calendario juvenil, en las canchas del Club del Lago, en la ciudad de Punta del Este. La competencia reunió a los mejores jugadores del país, clasificados tras una exigente temporada, y contó con la participación de tres representantes del Club Remeros Salto, quienes dejaron muy bien representados los colores de la institución.

La actuación más sobresaliente fue la de Federica Maldini, quien se consagró campeona en la modalidad singles de la categoría Sub 14. Con un gran nivel de juego, solidez desde el fondo de la cancha y una notable fortaleza mental, Federica fue superando cada instancia del torneo hasta quedarse con el título, coronando así un año de enorme crecimiento deportivo y confirmando su proyección dentro del tenis nacional.

Por su parte, Juan Ganón tuvo una destacada participación, alcanzando las semifinales del certamen. A lo largo del torneo mostró regularidad, carácter competitivo y un muy buen desempeño frente a rivales de alto nivel, quedando a un paso de la final y sumando una experiencia valiosa en una competencia de máxima exigencia.

También fue muy positiva la actuación de Tomás Carvallido, quien logró avanzar hasta los cuartos de final. Su paso por el Masters refleja el trabajo sostenido y la evolución constante que viene mostrando, enfrentándose a los mejores jugadores de su categoría y adquiriendo rodaje en instancias decisivas.

La presencia y el rendimiento de estos tres deportistas en un torneo de estas características son motivo de orgullo para el Club Remeros Salto, ya que evidencian el compromiso, el esfuerzo y el trabajo que se realiza día a día en la formación deportiva. Participar de un Masters no solo implica competir al más alto nivel, sino también representar al club y a la ciudad en escenarios de gran prestigio.

Desde la institución se felicita a Federica Maldini, Juan Ganón y Tomás Carvallido por sus logros, su dedicación y su actitud dentro y fuera de la cancha, alentándolos a seguir por este camino de crecimiento y superación en el tenis juvenil.

