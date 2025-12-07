Malaquina advierte que Salto necesita un shock laboral y urge avanzar en el Parque Agroindustrial ante el impulso de Paysandú y el cambio económico

- espacio publicitario -

EL PUEBLO convocó a Marcelo Malaquina para conversar a modo de balance de lo que ha sido o de lo que está siendo este año 2025 que parece que hubiera empezado hace tanto tiempo, donde hemos tenido una elección en el medio, un cambio de gobierno y todavía en pleno diciembre siguen pasando cosas.

– ¿Cuál es su evaluación personal, política, de lo que ha sido este año?

– Un año de mucho crecimiento en lo personal, si bien veníamos de un 2024 muy movido políticamente con elecciones internas, nacionales, balotaje, etc., era la primera vez que mi nombre iba a estar en una lista nada más y nada menos que como candidato a intendente. Fue una campaña dura, compleja, pero que sobre todas las cosas nos dejó un aprendizaje tremendo del día a día y de lo que es una campaña política en sí. Posteriormente, he pasado analizando las virtudes, los errores, los defectos, un montón de cosas. Vino la transición donde hubo algún que otro momento complejo, que ya lo hablamos, el apoyo y acompañamiento hacia un gobierno que votó la gente en su gran mayoría, casi 50.000 salteños, con las dificultades que nos encontramos, que si bien en campaña política ya habíamos dicho muchas de las cosas que sucedían, hubo también, desde que se comenzó este nuevo periodo, novedades negativas para quienes asumieron distintos cargos en el gobierno. Y hubo que afrontarla. Pero en este primer semestre de gobierno lo que veo es una gran voluntad por hacer un montón de cosas y creo que el gobierno, si logra plasmar muchas de las cuestiones por las cuales está trabajando, vamos encaminados a tener un buen gobierno. Lo que no quita las dificultades que existen y que van a seguir existiendo.

Con respecto al año personal, hay momentos siempre felices, porque soy de mirar al vaso medio lleno, pero también momentos de muchísima dificultad, momentos de mucha soledad, momentos de replantear un montón de cosas que sucedieron y proyectando, no proyectando futuras elecciones, mucho menos, porque creo que si nosotros, cualquiera de los actores políticos involucrados hoy en día ya está pensando en una elección del 2030, comete un grave error, tanto el oficialismo como la oposición, más allá de que quienes estamos en la actividad política constantemente estamos viendo qué vamos a hacer de cara al futuro, pero no es momento de tomar decisiones, si es momento de replantearse un montón de cosas, de analizar el futuro.

Es inocultable que teníamos ganas de ganar la intendencia, que teníamos ganas de tener más participación, que teníamos ganas de un montón de cosas que algunas se dieron y otras no tanto, pero sí es un año de mucho aprendizaje, pero sobre todas las cosas de crecimiento, de valoración también, porque cuando sucede aquello de sentirse de alguna manera ofuscado o no conforme con los resultados, también hay valoración de un montón de cosas que uno hace en el camino.

– ¿Cómo está analizando la actualidad de los salteños?

– No ha cambiado prácticamente nada lo que ha sido, yo te diría los últimos 10 años para los salteños, vivimos una situación económica y social muy compleja. Los asentamientos siguen habiendo, quizás hasta con un poco más de gente viviendo allí. Económicamente seguimos siendo un departamento zafral, no ha habido grandes cambios. Estamos enfocados hace un montón de tiempo hablando del cambio de la matriz económica porque realmente vemos que el departamento de Salto necesita un cambio para no estar especulando o esperando siempre a ver qué pasa del otro lado. Estamos en un momento para los uruguayos bueno en materia de lo que vemos del otro lado de la frontera con Argentina, porque hoy está estable, no vamos a decir que está bien, está estable y con precios muchísimo más acorde a los nuestros. Eso evidentemente hace una paridad de precios que no todos los salteños salgan corriendo, pero si el día de mañana como pasa habitualmente en Argentina, cada 4 o 5 años pega una derrapada y eso demora un montón de años en recuperarse, vamos a volver a vivir una situación catastrófica como la vivimos pre o post pandemia cuando se abrieron los puentes. Entonces, tenemos que tratar en estas épocas que no son tan conflictivas, tan complicadas, de buscarle una solución, no digo definitiva, vamos a hacer departamento de frontera para siempre, pero que a los salteños nos den de alguna que otra manera una cierta estabilidad y no depender tanto de la zafralidad y del día a día. El futuro del Departamento de Salto para cambiar esta realidad socioeconómica que no es de dos días, de seis meses ni de un año, son décadas que venimos en un franco descenso, y a mí me toca hablar cada día con gente de distintos barrios donde la situación es muy compleja y complicada.

– Y la tranquilidad a la familia que está pasando mal la genera la posibilidad de tener un acceso a una fuente de trabajo. Sorprendió presentando un proyecto junto con Opertti, explorando una posibilidad dentro del gran proyecto que tuvo su padre cuando lo planteó hace más de 20 años del Parque Agroalimentario o Agroindustrial. Cuénteme qué es lo que está pensando con ese proyecto.

– Hoy nos motiva mucho el impulso nacional que existe sobre eso. No hace muchos días, hará dos semanas, el Presidente de la República, el expresidente Lacalle Pou inclusive, estuvo también Carlos Albisu en Punta del Este en un congreso iberoamericano de zona franca y de parques industriales. Juan Opertti estaba allí inclusive, donde hablaron que el futuro del país en materia laboral tiene mucho que ver con este tipo de cosas. Hace mucho tiempo lo venimos hablando, de la época de papá, después se retomó, pero hoy tiene una visión por parte de este gobierno nacional y del anterior muy importante. Además, hace unos días leíamos una noticia que nos motiva a apresurarnos, que Paysandú empezó a trabajar fuertemente en el tema del parque agroindustrial, piensa mudar todo lo que es el gramon en Paysandú hacia ese lugar, el intendente Olivera está detrás de este proyecto, lo está impulsando. Algo que en su momento íbamos a ser los únicos en el norte del país, ahí evidentemente hay una visión de este tipo de proyectos que motiva y Olivera lo está haciendo. En lo que respecta a nosotros, seguimos trabajando en el Master Plan.

La dificultad más importante que hemos encontrado en todo este proceso es el tema de saber legalmente en qué lugar hoy está el parque industrial. Lo tenemos que modificar hacia la nueva ley de parque agroindustrial de 2019, pero la verdad es que hemos encontrado muchas dificultades en encontrar los papeles de todo lo que se ha hecho. El parque ya está creado como tal, se llama Parque Agroindustrial Altos del Uruguay, eso fue en el 2012, pero ahora necesitamos saber si hay empresas que ya cuentan con alguna parcela adquirida adentro del parque o no. Tenemos un montón de información, lo que no tenemos es lo legal, desde dónde está hoy parado el parque. Eso evidentemente es fundamental a la hora de presentar un proyecto a cualquier empresario. Seguimos trabajando, seguiremos trabajando, tenemos muy claro cuál es el camino que tenemos que tomar, ni bien tengamos todos los papeles en orden o al día. Hemos encontrado esas dificultades y eso nos ha frenado bastante. Tenemos un equipo de gente que nos está dando una mano y ayudando, inclusive dentro de la Intendencia, pero como saben, la Intendencia ha tenido otras prioridades muy importantes durante todo este tiempo, no es necesario ni que yo les diga.

– ¿Cuál es la perspectiva que está viendo para el 2026?

– Como te digo, veo mucha buena intención en hacer un montón de cosas y en cambiar. Lo que necesitamos todos es que de alguna manera ese tipo de cosas empiecen a plasmarse en la realidad. No es fácil. Hoy estamos discutiendo un fideicomiso, un endeudamiento, como quieran nombrarlo. Tenemos que discutir el presupuesto. Es la hoja de ruta de un gobierno en sus cinco años esto que se va a debatir dentro de dos o tres meses. De acuerdo con lo que salga de allí vamos a tener con claridad los focos, las importancias, las prioridades que el gobierno tiene de cara a los años que vienen. A mí una de las cosas que más me preocupa es lo laboral, más allá de la vivienda, de lo social. Porque, claro, lo laboral trae aparejado lo otro, y el Departamento de Salto necesita una dinámica laboral, no tanto la zafralidad que vivimos para que realmente el departamento despegue. Después, sí, me parece que hay que hincarle el diente como se le está hincando al turismo, a los lugares públicos. Hay un cambio de imagen del departamento, indudablemente. Está bueno eso, pero necesitamos un shock laboral sobre todas las cosas en el Departamento de Salto. Y creo que ahí el privado tiene una incidencia muy importante en todo este rol. Veo al privado consultando, preguntando, averiguando, interesado. Lógicamente que venimos de un montón de tiempo donde Salto viene en decadencia. Y hay que mostrarle ciertas herramientas para que ese privado apueste realmente el día de mañana al Departamento de Salto. Si las cosas salen bien, y el presupuesto se vota el día de mañana, creo que el Departamento de Salto puede estar en un momento de cambio de un montón de cosas y que el 2026 será un año de preparar todo lo productivo que venga de cara al futuro.

– A pocas semanas de las tradicionales fiestas y del año nuevo que se nos vienen, un mensaje a los salteños.

– Fue un año, diría dos años, pero este 2025 complejo, complicado para muchos. Uno estuvo en el día a día recorriendo cada uno de los barrios, cada una de las casas, en el interior del Departamento y sabe de las dificultades y sigue estando cercano a la gente, así que un mensaje de esperanza, de fe.

Desde nuestro lugar haremos lo imposible para que el Departamento de Salto definitivamente despegue y tenga en el futuro un mejor porvenir para todos los salteños. Como cada comienzo de año se generan esas expectativas y creo que tenemos que mirar de forma muy positiva lo que viene de cara al futuro.

PERFIL DE MARCELO MALAQUINA

Es del signo de Sagitario.

De chiquito quería ser murguero o estacionero.

Es hincha de Nacional.

¿Una comida? La lasaña de mamá.

¿Una asignatura pendiente? El título universitario.

¿Un libro? Me quedo con el primer libro que me compré, que se llamaba “Yo, Paco” del periodista Mario Bardanca.

¿Una película? Ciudad de Dios.

¿Un hobby? Deporte, en general.

¿Qué música escucha? He escuchado de todo. Hoy estoy escuchando música brasilera.

¿Cuál es el mejor día de la semana? El viernes.

¿Y el peor día de la semana? El miércoles.

¿Qué es lo que más le gusta de la gente? La honestidad, la franqueza.

¿Y lo que menos le gusta de la gente? La mentira, el engaño, ese tipo de cosas.

